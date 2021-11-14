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В Харькове полицейские "притворились" таксистами "с инвалидностью" и попались

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Харьков, Воскресенье 14 ноября 2021 08:55
В Харькове полицейские "притворились" таксистами "с инвалидностью" и попались Фото: Полиция в Харькове опозорилась на видео (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Светлана Мащенко

В Харькове патрульные полицейские решили не заморачиваться и припарковали свою "Короллу" на месте для людей с инвалидностью, да еще и с разметкой "Такси".

В сети появилось видео с позором "копов", которые не остались не замеченными.

На кадрах видно, что Toyota Corolla стоит рядом с дорожным знаком 5.38 "Место для стоянки" с табличкой 7.17 "Лица с инвалидностью".

Такое сочетание означает, что в этом месте на стоянку оставлять авто могут водители с инвалидностью, либо авто, в которых перевозят людей с инвалидностью. Такие машины обозначаются соответствующими знаками.

А разметка "Такси" означает, что стоять в этом месте можно для высадки и посадки пассажиров автомобилям, которые занимаются пассажироперевозкой.

Автор видео задает закономерный вопрос: "Это инвалиды или таксисты?"

В комментариях пользователи сети не скрывают своего возмущения:

  • Они стали на свое место;
  • Вафл*сты;
  • Пидо**

Ранее мы писали, что в Харькове медику "скорой" пришлось толкать машину автохама. И показывали на примере, что бы сделали в США с нарушителем.

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