"Я у мами інженер": у Києві водій по-своєму вирішив проблему відсутності бічного дзеркала (фото)

У Києві показали автомобіль, до якого водій замість стандартного бокового дзеркала на двері прикріпив звичайне косметичне.
Фото з'явилось у Telegram-каналі "Х*вий Київ".
Так, на фото видно, що водій прикріпив замість стандартного бокового дзеркала на двері косметичне.
Зокрема, під фото зазначають, що водій кмітливий, адже таким чином покращив собі огляд того, що відбувається позаду авто. Також такий прийом назвали "нанотехнологіями".
"Я у мами - інженер! Прогрес нанотехнологій", - йдеться під фото.
Раніше ми повідомляли, що у Харкові поліцейські "прикинулися" таксистами "з інвалідністю" і попалися.
Також ми писали, що у центрі Києва пішохід атакував автомобіль таксі посеред дороги, але поплатився.