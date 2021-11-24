"Я у мами інженер": у Києві водій по-своєму вирішив проблему відсутності бічного дзеркала (фото)

Так, на фото видно, що водій прикріпив замість стандартного бокового дзеркала на двері косметичне.

Зокрема, під фото зазначають, що водій кмітливий, адже таким чином покращив собі огляд того, що відбувається позаду авто. Також такий прийом назвали "нанотехнологіями".

"Я у мами - інженер! Прогрес нанотехнологій", - йдеться під фото.

У Києві помітили кмітливого водія (t.me/hueviykiev)