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"Я люблю Путина": в Варшаве неадекватный россиянин нападал на прохожих и поплатился (видео)

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Варшава, Четверг 18 августа 2022 14:18
"Я люблю Путина": в Варшаве неадекватный россиянин нападал на прохожих и поплатился (видео) Агрессивный россиянин нападал на прохожих в Варшаве (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В столице Польши Варшаве агрессивный гражданин Российской Федерации выкрикивал, что он за Путина и нападал на медиков и прохожих.

Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

На видео видно, как мужчина агрессивно ведет себя возле остановки общественного транспорта. Он кричал и оскорблял граждан Польши.

"Я люблю Путин. А почему бы и нет? Это мое право!", - выкрикивал русский.

Мужчину попросили успокоиться, но он не угомонился и впоследствии полез в драку с прохожим. После этого неадекватного мужчину задержали и передали полиции

Под видео отмечают, что россиянам совсем скоро запретят посещать цивилизованные страны мира. В частности, это не только из-за агрессии против Украины. Все из-за того, что они очень агрессивно ведут себя в чужих странах и нападают на людей.

Ранее мы сообщали, что россиянка напала на украинку с малышом в Германии.

Также мы писали, россиянка из Эстонии возмутилась тем, что беженцы из Украины получают выплаты и тут же поплатилась.

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