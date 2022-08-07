Россиянка напала на украинку с малышом в Германии: обозвала "злой собакой" и выбрасывала игрушки из песочницы

В Германии произошел неприятный инцидент с семьей беженки из Чернигова. Женщина отдыхала с детьми на небольшом пляже в город Бад-Висзее и рядом была женщина-эмигрантка из России. Она начала говорить гадости 2-летнему сыну украинки и сказала, чтобы они убирались в "хо*ляндию".

Детали скандала Оксана Фельская рассказала на своей странице в Instagram и попросила опознать женщину.

Оксана Фельская вынуждено уехала в Германию из-за военной агрессии. Сейчас она там живет и работает.

Вечером, во время отдыха у воды, Оксана отвлеклась на телефонный разговор с мамой. И услышала, как женщина на русском языке обращается к ее маленькому сыну. Россиянка назвала украинцев "понаехавшими" и сказала мальчику:

"Слушай сюда, чувак, ты сейчас быстренько собираешь свои манатки и уйдешь "на* в свою хо*ляндию. И мамашку свою прихвати".

Оксана сразу же отреагировала на такую тираду и потребовала от женщины оставить в покое ее ребенка.

В ответ россиянка начала ругать Оксану, говорит ей гадости - "вас надо истребить, как евреев", "Россия скоро будет повсюду, от Москвы до Мюнхена". И даже начала подговаривать свою 3-летнюю дочь - та брызнула водой на сына Оксаны.

Потом россиянка начала выбрасывать из песочницы игрушки мальчика. Ребенок начала плакать, Оксана кинулась его успокаивать, а россиянка заявила, что "Путин все делает правильно, и собирается истреблять. И Гитлер когда-то был прав", и далее тирады в таком же духе. А еще сообщила, что она эмигрантка из России и уже 20 лет живет в Германии, поэтому считает себя коренной немкой.

"Как же вы все попрете табуном в свои хибары, понаехали и живете тут на наш социал", - добавила россиянка.

Оксана достала телефон и начала снимать женщину на видео, но та, когда увидела камеру, заявила, что разговаривает с природой и сразу сменила тон. А украинку назвала "злой собакой".

Оксана обратилась к стражам порядка, но те ответили, что женщину нужно идентифицировать. Они пообещали помочь разобраться с этой ситуацией. Она опубликовала фрагмент видео и попросила помочь опознать эту женщину.