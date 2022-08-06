Россиянка в Эстонии возмутилась, что беженцы из Украины получают выплаты, и поплатилась: детали скандала

Россиянка Юлия Кузнецова возмутилась выплатам, которые украинские беженцы получают в Эстонии. Также она рассказала о своих налоговых махинациях и нахамила экс-президенту государства.

По словам россиянки, она зарегистрирована в качестве предпринимателя в Грузии, живет в Эстонии, а работает на компанию из США, но сама из России.

После этого она опубликовала пост в котором возмущается выплатам для украинцев.

"Сравнивать беженцев и квалифицированную рабочую силу, которая нужна стране и принесет доход в виде налогов - ну такое", - написала Кузнецова.

Россиянка пожаловалась на украинских беженцев и поплатилась (скрин)

После этого она заявила, что в Эстонии 60% налог на малый бизнес. Далее она рассказала, что зачем ей регистрировать свое дело в стране, где 60% ее дохода "потратят на украинских беженцев".

Впоследствии на заявления россиянки обратила внимание пользовательница Regina Bauer. Она призвала эстонскую полицию разобраться в ситуации.

Россиянка пожаловалась на украинских беженцев (скрин)

Кроме того, на сообщение Кузнецовой отреагировал бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес. Однако, россиянка подумала, что это фейк и нахамила ему. В ответе Ильвес посоветовал женщине перестать усугублять ситуацию.

Скандал получил широкую огласку, и впоследствии Кузнецова написала: "Из-за твиттера увольняют. Я буду первым случаем депортации". После этого россиянка закрыла свою страницу.

Россиянку уволили с работы, после того, как она пожаловалась на украинских беженцев (скрин)