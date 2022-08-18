"Я люблю Путіна": у Варшаві неадекватний росіянин нападав на перехожих та поплатився (відео)

У столиці Польщі Варшаві агресивний громадянин Російської Федерації викрикував, що він за Путіна та нападав на медиків і перехожих.

Про це повідомили в управлінні Стратегічних комунікацій ЗСУ.

На відео видно, як чоловік агресивно поводиться біля зупинки громадського транспорту. Він кричав та ображав громадян Польщі.

"Я люблю Путін. А чому б і ні? Це моє право!", - викрикував росіянин.

Чоловіка попросили заспокоїтися, але він не вгамувався і згодом поліз у бійку з перехожим. Після цього неадекватного чоловіка затримали та передали поліції

Під відео зазначають, що росіянам зовсім скоро заборонять відвідувати цивілізовані країни світу. Зокрема, це не тільки через агресію проти України. Все через те, що вони дуже агресивно поводиться у чужих країнах та нападають на людей.