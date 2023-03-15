"Я кохаю тебе. Назавжди". Наречена "Да Вінчі" розчулила словами про загиблого Героя

"Якби те, що я напишу, мало хоч якийсь сенс. Якби я тільки в житті могла уявити, що з нами таке станеться. То я б не змогла цього прийняти, власне, як і зараз. Просто не можу. І не приймаю", - пише Аліна.

За її словами, шість років "дійсно дивного життя під час/на війни" у стосунках з Дмитром були "шаленими, цікавими, щасливими, складними, наповненими яскравими моментами". Таких емоцій і відчуттів, пише Михайлова, "люди іноді не проживають за все своє подружнє довге 20-30-40-річне життя".

"Зі сварками та криками, і з мандрами, довгими розмовами про наші великі плани, фразами "Ти єдина в батальйоні, хто не підпорядковується моїм наказам! Переводься, куди хочеш!", та фразами "Нам головне пережити цю війну, і далі будемо з тобою жити нормально, давай просто протримаємося", - згадує вона.

Дівчина каже, що у неї з Дмитром "було багато недругів, які зараз цьому тішаться".

Але ці недруги забувають одне: що лишилась Аліна - та сама "Аліна Да Вінчі", як її більшість і називали з 2017 року.

"Дмитро завжди лишав у нас дома або відправляв мені записки з написами "Будь сильна". І я залишаюсь. І буду. Сильна. Я вже зробила те, щоб ти міг сказати там: "Зай, охрініти, ну ти змогла і це!". Я пишу тобі щодня звіти в телефон про мій проведений день, в якому зі звітів це - скільки раз я була у тебе на могилі й кого я сьогодні бачила з наших друзів та знайомих там", - пише наречена полеглого Героя.

Аліна з Дмитром дуже кохали одне одного (фото: instagram.com/alishamisha)

"Я залишаюсь (попри певну лють на тебе) сильною. Хоча кожного цього клятого безтолкового дня, ввечері, в нас дома я розбиваюсь на друзки. І кожного ранку я знову збираюсь. Заради тебе і того, щоб тобі за мене не було соромно. Щоб я ні в кого не викликала жалості. Щоб ти не помилився в тому, що я твоя сильна Аліна. Хоч сильною була не я. А ми. І тепер частина нашого "ми" назавжди лишилась на Аскольдовій могилі", - додає вона.

Аліна поділилася спільними фотографіями з Дмитром (фото: facebook.com/MAlina.Mykhailova)

Михайлова зауважує: "Для Да Вінчі все його життя було на війні. Там воно і завершилось. І з цієї війни я не змогла забрати його".

"Попри це мені пощастило стати для нього опорою, підтримкою, іноді страшним нервотрьопом, але й великим шаленим коханням, в якому я ніколи не мала сумніву. Для мене велика гордість знати цю велику людину дійсно краще за всіх в цьому світі. Не тільки як командира Да Вінчі. Але і як того самого мого Діму. Я кохаю тебе. Назавжди", - завершила свій допис Аліна.

Дмитро залишав Аліні записки з написами "Будь сильна" (фото: instagram.com/alishamisha)