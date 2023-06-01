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"Я хочу заплакати": маленький українець записав зворушливе звернення до військових

Маленький українець звернувся до військових (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

Українські діти постійно намагаються допомогти військовим та вражають своїм патріотизмом. Хлопчик з Києва, на ім’я Степан, щиро побажав захисникам вдало ліквідовувати окупантів.

Відео у TikTok опублікувала його мама Галина Вальчишин.

На ролику хлопчик щиро зізнається, що хоче заплакати від емоцій до наших захисників.

Він сказав, що українські військові молодці, адже героїчно борються з окупантами.

"Я хочу, щоб ви якнайшвидше вбили росіян, ви такі молодці! Хлопці, дівчата, і пес Патрон, і Зеленський, такі молодці ви. Я аж хочу заплакати. Ви такі сильні! Хай вам буде здоров’я, сила, і щоб закінчилася війна. І я вас дуже люблю", - каже хлопчик.

За словами матері, спершу Степан просив відправити це відео безпосередньо головнокомандувачу Валерію Залужному. Однак потім погодився і на TikTok.

На відео Степан також подякував японцям.

@galynavalchyshyn #зсу #україна #війна #донатимоназсу #дітипротивійни #standwithukraine #ukraine оригінальний звук - Galyna Valchyshyn

Раніше ми повідомляли, що у Вінниці діти зібрали для армії понад мільйон гривень.

Також ми писали, у Запоріжжі маленькі українці організували "магазин" і віддають прибуток ЗСУ.

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