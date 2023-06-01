"Я хочу заплакать": маленький украинец записал трогательное обращение к военным

На ролике мальчик искренне признается, что хочет заплакать от эмоций к нашим защитникам.

Он сказал, что украинские военные молодцы, ведь героически борются с оккупантами.

"Я хочу, чтобы вы как можно быстрее убили россиян, вы такие молодцы! Ребята, девушки, и пес Патрон, и Зеленский, такие молодцы вы. Я даже хочу заплакать. Вы такие сильные! Пусть вам будет здоровье, сила, и чтобы закончилась война. И я вас очень люблю", - говорит мальчик.

По словам матери, сначала Степан просил отправить это видео непосредственно главнокомандующему Валерию Залужному. Однако потом согласился и на TikTok.

На видео Степан также поблагодарил японцев.