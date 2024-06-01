"Я хочу, щоб закінчилася війна". До дня захисту дітей: про що мріє малеча з Маріуполя (відео)

Найбільше, про що мріють діти з Маріуполя - це про закінчення війни, мир та повернення до свого рідного міста.

Вони хочуть жити у світі без війни, прокидатися зранку не від вибухів, щоб поруч були рідні люди, а ще - знову побачити своїх друзів та мати можливість з ними погратися.

Зараз ці діти живуть в інших містах, по всіх куточках України. Вони вчаться, займаються в гуртках і дуже сумують за рідним Маріуполем.