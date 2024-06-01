"Я хочу, чтобы кончилась война". Ко дню защиты детей: о чем мечтают малыши из Мариуполя (видео)

Больше всего, о чем мечтают дети из Мариуполя - это об окончании войны, мире и возвращении в свой родной город.

Они хотят жить в мире без войны, просыпаться утром не от взрывов, чтобы рядом были родные люди, а еще снова увидеть своих друзей и иметь возможность с ними поиграть.

Сейчас эти дети живут в других городах по всем уголкам Украины. Они учатся, занимаются в кружках и очень скучают по родному Мариуполю.