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"Я громадянин цієї країни": Тіна Кароль пройшла військову підготовку з ветеранами "Азову"

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Styler

Співачка Тіна Кароль раптово показалася у військовій формі. Фото з артисткою вже "розлетілися" мережею. Як виявилося, вона доєдналась до курсантів з військової підготовки.

РБК-Україна (проєкт Styler) повідомляє про неочікувануе рішення від зірки.

У своїх Instagram-stories Тіна поділилась фото, де зірка стоїть у військовій формі. Кароль пояснила, що вона пройшла курси військової підготовки від "Резервіст" на потоці "червень". 

Тіна Кароль (фото: instagram.com/reservist.ua) 

"Ну а шо тут дивного? Я громадянин цієї країни. Це мій вибір. Мій вибір - Україна, вже дуже давно і це не новина", - каже Тіна. 

В Telegram-каналі співачка показала свій сертифікат, який вона отримала на курсі. На ньому зазначено, що жінка отримала знання з тактичної медицини, поводження зі зброєю, практики зі стрільби, використання радіозвʼязку, інженерної підготовка та бойового злагодження. 

 

"Мама не хвилюйся" - позивний співачки. Артистка додає, що отримання досвіду і знань від ветеранів "Азову" стало для неї неабиякою честю.

"Та честь, та відвага, та надійність, яку транслюють ці хлопці, мужні захисники наші - захоплює", - ділиться артистка.

В кінці свого відеоповідомлення, зірка порадила людям, що відчувають подібний поклик, також пройти підготовку. 

Раніше ми повідомляли, що викладачка з вокалу оцінила живий спів Тіни Кароль.

Також ми писали про те, що вдова Скрябіна розкрила подробиці ставлення співака до Тіни Кароль.

Під час створення матеріалу було використано джерела: Stories з Instagram Кароль, відео з Telegram-каналу співачки, допис з Instagram-сторінки Reservist.UA.

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