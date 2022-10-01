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"Я не готовий вбивати": російський музикант скоїв самогубство через мобілізацію

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Субота 01 жовтня 2022 12:34
"Я не готовий вбивати": російський музикант скоїв самогубство через мобілізацію У РФ музикант вчинив суїцид (Скріншот із відео)
Автор: Людмила Жукова

Російський репер Іван Петунін, відомий під псевдонімом Walkie, вчинив самогубство. Йому було 27 років. За словами музиканта, він не хоче йти вбивати людей і на це не здатний.

Подробиці смерті росіянина читайте у матеріалі Styler.

Подробиці суїциду репера

Петунін жив у Краснодарі. Його тіло знайшли біля багатоповерхового будинку на вулиці Конгресній. За словами його дівчини, там вони жили разом минулого літа.

Перед смертю репер записав прощальне відео. У ньому Петунін висловив побоювання, що його можуть мобілізувати, незважаючи на медичні протипоказання.

Також він повідомив, що має відстрочку від мобілізації, оскільки він лежав у психоневрологічному диспансері.

&quot;Я не готовий вбивати&quot;: російський музикант скоїв самогубство через мобілізаціюУ РФ Іван Петунін викинувся з вікна (фото: соцмережі)

"На свою душу гріх вбивства я брати не можу і не хочу. Я не готовий вбивати за будь-які ідеали. Для мене убити людину на війні або просто так - це те, чого я зробити не можу. Я не маю права взяти" у руки автомат і стріляти по людях", - говорив Петунін на відео.

Він наголосив, що "за свої принципи іноді потрібно померти". Своє самогубство артист назвав "останнім протестом".

Напередодні вночі репер випустив новий альбом "Walk Out Boy 3". Він попросив шанувальників послухати треки з нього та його старі композиції.

Як ми раніше писали, матері окупантів радіють мобілізації у Росії.

Також читайте скільки росіян закликали після початку мобілізації.

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