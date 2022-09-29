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Скільки росіян призвали після початку мобілізації: відповідь Генштабу

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Київ, Четвер 29 вересня 2022 15:53
Скільки росіян призвали після початку мобілізації: відповідь Генштабу Ілюстративне фото: у Генштабі назвали кількість росіян, яких призвали після початку мобілізації (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

З початку оголошення мобілізації в Російській Федерації було призвано понад 100 тисяч жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

"У Росії після оголошення часткової мобілізації активно продовжується призов військовозобов'язаних. Наразі вже призвано о понад 100 тисяч з оголошених 300 тисяч осіб. Ми розуміємо, що оголошена цифра в 300 тисяч - не кінцева. Найімовірніше, що чисельність мобілізованих буде значно більшою", - наголосив Громов.

Також він додав, що мобілізація до Росії почалася не 21 вересня, а раніше. За інформацією військовополонених росіян, вже у вересні мобілізованих жителів РФ відправляли на фронт без підготовки та злагодження.

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін у своєму зверненні до росіян оголосив про початок "часткової мобілізації" у його країні.

При цьому українські військові вже почали брати в полон російських солдатів, покликаних після заяви російського диктатора.

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