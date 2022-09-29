Скільки росіян призвали після початку мобілізації: відповідь Генштабу

З початку оголошення мобілізації в Російській Федерації було призвано понад 100 тисяч жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу .

"У Росії після оголошення часткової мобілізації активно продовжується призов військовозобов'язаних. Наразі вже призвано о понад 100 тисяч з оголошених 300 тисяч осіб. Ми розуміємо, що оголошена цифра в 300 тисяч - не кінцева. Найімовірніше, що чисельність мобілізованих буде значно більшою", - наголосив Громов.

Також він додав, що мобілізація до Росії почалася не 21 вересня, а раніше. За інформацією військовополонених росіян, вже у вересні мобілізованих жителів РФ відправляли на фронт без підготовки та злагодження.