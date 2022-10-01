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"Я не готов убивать": российский музыкант совершил самоубийство из-за мобилизации

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Суббота 01 октября 2022 12:34
"Я не готов убивать": российский музыкант совершил самоубийство из-за мобилизации В РФ музыкант совершил суицид (Скриншот из видео)
Автор: Людмила Жукова

Российский рэпер Иван Петунин, известный под псевдонимом Walkie, совершил самоубийство. Ему было 27 лет. По словам музыканта, он не хочет идти убивать людей и на это не способен.

Подробности смерти россиянина читайте в материале Styler.

Подробности суицида рэпера

Петунин жил в Краснодаре. Его тело нашли возле многоэтажного дома на улице Конгрессной. По словам его девушки, там они жили вместе прошлым летом.

Перед смертью рэпер записал прощальное видео. В нем Петунин выразил опасения, что его могут мобилизовать, несмотря на медицинские противопоказания.

Также он сообщил, что у него есть отсрочка от мобилизации, так как он лежал в психоневрологическом диспансере.

&quot;Я не готов убивать&quot;: российский музыкант совершил самоубийство из-за мобилизацииВ РФ Иван Петунин выбросился из окна (фото: соцсети)

"На свою душу грех убийства я брать не могу и не хочу. Я не готов убивать за какие бы то ни было идеалы. Для меня убить человека на войне либо просто так — это то, чего я сделать не могу. Я не имею права взять в руки автомат и стрелять по людям", - говорил Петунин на видео.

Он подчеркнул, что "за свои принципы иногда нужно умереть". Свое самоубийство артист назвал "последним протестом".

Накануне ночью рэпер выпустил новый альбом под названием "Walk Out Boy 3". Он попросил поклонников послушать треки из него, а также его старые композиции.

Как мы ранее писали, матери оккупантов радуются мобилизации в России.

Также читайте, сколько россиян призвали после начала мобилизации.

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