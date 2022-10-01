"Я не готов убивать": российский музыкант совершил самоубийство из-за мобилизации

Российский рэпер Иван Петунин, известный под псевдонимом Walkie, совершил самоубийство. Ему было 27 лет. По словам музыканта, он не хочет идти убивать людей и на это не способен.

Подробности суицида рэпера

Петунин жил в Краснодаре. Его тело нашли возле многоэтажного дома на улице Конгрессной. По словам его девушки, там они жили вместе прошлым летом.

Перед смертью рэпер записал прощальное видео. В нем Петунин выразил опасения, что его могут мобилизовать, несмотря на медицинские противопоказания.

Также он сообщил, что у него есть отсрочка от мобилизации, так как он лежал в психоневрологическом диспансере.

В РФ Иван Петунин выбросился из окна (фото: соцсети)

"На свою душу грех убийства я брать не могу и не хочу. Я не готов убивать за какие бы то ни было идеалы. Для меня убить человека на войне либо просто так — это то, чего я сделать не могу. Я не имею права взять в руки автомат и стрелять по людям", - говорил Петунин на видео.

Он подчеркнул, что "за свои принципы иногда нужно умереть". Свое самоубийство артист назвал "последним протестом".

Накануне ночью рэпер выпустил новый альбом под названием "Walk Out Boy 3". Он попросил поклонников послушать треки из него, а также его старые композиции.