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"Я тільки за". Матері окупантів радіють мобілізації в Росії (перехоплення)

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Україна, Четвер 29 вересня 2022 18:32
"Я тільки за". Матері окупантів радіють мобілізації в Росії (перехоплення) Фото: матері окупантів радіють мобілізацію в РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Матері окупантів радіють, що в Росії оголосили мобілізацію, а співвітчизників відправлять на війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

У черговій перехопленій розмові російський солдат, який зараз знаходиться в Україні, обговорює з матір'ю мобілізацію.

"До 55 (років - ред.) всі, хто військовослужбовець, військовозобов'язаний, хто навіть був на війні - відмовилися, звільнилися - всі туди. Правильно-правильно, нехай їдуть", - сказала мати окупанта.

Її син підтверджує великі втрати російської армії та констатує, що "народу немає". Жінка своєю чергою заявила, що підтримує дії російського диктатора Володимира Путіна.

"Я ось особисто тільки "за", що Путін оголосив мобілізацію. Зараз, по-перше, Луганськ і Донецьк - в п'ятницю будуть вибори, хочуть приєднати до Росії", - зазначила вона.

При цьому її син не виявляє особливого ентузіазму. Він скаржиться, що завтра для нього може і не настати.

Нагадаємо, за даними розвідки, окупанти мобілізували в ОРДЛО майже всіх чоловіків.

При цьому у Генштабі попереджають, що після мобілізації в РФ можлива ескалація на фронті.

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