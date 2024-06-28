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Разом з Тіною Кароль? Дан Балан раптово показався в Україні (фото)

Дан Балан (фото:instagram.com/danbalan)
Автор: Катерина Зелінська

Відомий співак молдавського походження Дан Балан приголомшив новиною про перебування в Україні. І дуже цікаво, що артист та Тіна Кароль, з якою йому вже давно приписують роман, показалися на схожих локаціях.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про подробиці неочікуваного візиту артиста.

Відомий виконавець і екссуддя проєкту “Голос країни” Дан Балан опублікував у своїх соцмережах кадри, на яких він їздить схилами Карпат. Велопоїздка артиста відбувалася у Буковелі.

 

Також Дан додав щемливий підпис про те, що він дуже скучив за Україною. Останній допис співака був опублікований ще у березні, тож реакція користувачів не змусила себе чекати. 

Instagram-stories Дана Балана (Скриншот)

Ось декілька коментарів від фанатів: 

  • На жаль, Україна сумує і досі, але поява Дана так гріє душу, одразу поринула у спогади мирного щасливого життя, без вибухів та кровопролиття

  • Завжди мріяла потрапити на ваш концерт, сподіваюсь ця мрія здійсниться

  • Дан, ми дуже сумували за тобою. Україна чекала на тебе

  • Вітаємо в Україні!

  • Раді вас бачити!

Окрім радісних реакцій, серед написаного траплялися і припущення фанатів щодо того з ким співак відпочиває у Карпатах. Підписники звернули увагу на те, що Кароль теж виклала фото з відпочинку в горах. 

Instagram-stories Тіни Кароль (Скриншоти)

Нагадаємо, що Дану приписували роман із Тіною Кароль, але у квітні співак різко поставив крапку у чутках про роман. Тоді Дан звернувся до фанатської групи, яка занадто активно підігрівала інтерес до відносин зірок. Артист зазначив, що їх із Тіною не повʼязують близькі стосунки та додав, що вони не спілкувалися 2 роки.

Раніше ми розповідали, що 57-річна Сальма Хаєк вразила фото у прозорому топі.

Також ми писали, що Мішель Андраде розповіла про недешевий подарунок від бойфренда та пояснила, чому його приховує.

При написанні матеріалу були використані джерела: Instagram-сторінка Дана Балана та Instagram-сторінка Тіни Кароль.

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