Вместе с Тиной Кароль? Дан Балан внезапно показался в Украине (фото)

Известный исполнитель и экс-судья проекта "Голос країни" Дан Балан опубликовал в своих соцсетях кадры, на которых он ездит по склонам Карпат. Велопоездка артиста прошла в Буковели.

Также Дан добавил трогательную подпись о том, что он очень соскучился по Украине. Последний пост певца был опубликован еще в марте, поэтому реакция пользователей не заставила себя ждать.

Instagram-stories Дана Балана (Скриншот)

Вот несколько комментариев от фанатов:

К сожалению, Украина грустит до сих пор, но появление Дана так греет душу, сразу погрузилась в воспоминания мирной счастливой жизни, без взрывов и кровопролития

Всегда мечтала попасть на ваш концерт, надеюсь эта мечта сбудется

Дан, мы очень скучали по тебе. Украина ждала тебя

Приветствуем в Украине!

Рады вас видеть!

Кроме восторженных реакций, среди написанного случались и предположения фанатов относительно того, кем певец отдыхает в Карпатах. Подписчики обратили внимание на то, что Кароль тоже выложила фото из отдыха в горах.

Instagram-stories Тины Кароль (Скриншоты)

Напомним, что Дану приписывали роман с Тиной Кароль, но в апреле певец резко поставил точку в слухах о романе. Тогда Дан обратился к фанатской группе, слишком активно подогревавшей интерес к отношениям звезд. Артист отметил, что их с Тиной не связывают близкие отношения и добавил, что они не общались 2 года.