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Вместе с Тиной Кароль? Дан Балан внезапно показался в Украине (фото)

Дан Балан (фото:instagram.com/danbalan)
Автор: Катерина Зелинская

Известный певец молдавского происхождения Дан Балан ошеломил новостью о пребывании в Украине. И очень интересно то, что артист и Тина Кароль, с которой ему уже давно приписывают роман, показались на похожих локациях.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о подробностях неожиданного визита артиста.

Известный исполнитель и экс-судья проекта "Голос країни" Дан Балан опубликовал в своих соцсетях кадры, на которых он ездит по склонам Карпат. Велопоездка артиста прошла в Буковели.

 

Также Дан добавил трогательную подпись о том, что он очень соскучился по Украине. Последний пост певца был опубликован еще в марте, поэтому реакция пользователей не заставила себя ждать.

Instagram-stories Дана Балана (Скриншот)

Вот несколько комментариев от фанатов:

  • К сожалению, Украина грустит до сих пор, но появление Дана так греет душу, сразу погрузилась в воспоминания мирной счастливой жизни, без взрывов и кровопролития

  • Всегда мечтала попасть на ваш концерт, надеюсь эта мечта сбудется

  • Дан, мы очень скучали по тебе. Украина ждала тебя

  • Приветствуем в Украине!

  • Рады вас видеть!

Кроме восторженных реакций, среди написанного случались и предположения фанатов относительно того, кем певец отдыхает в Карпатах. Подписчики обратили внимание на то, что Кароль тоже выложила фото из отдыха в горах.

Instagram-stories Тины Кароль (Скриншоты)

Напомним, что Дану приписывали роман с Тиной Кароль, но в апреле певец резко поставил точку в слухах о романе. Тогда Дан обратился к фанатской группе, слишком активно подогревавшей интерес к отношениям звезд. Артист отметил, что их с Тиной не связывают близкие отношения и добавил, что они не общались 2 года.

Ранее мы рассказывали, что 57-летняя Сальма Хаек поразила фото в прозрачном топе.

Также мы писали, что Мишель Андраде рассказала о недешевом подарке от бойфренда и объяснила, почему его скрывает.

При написании материала были использованы источники: Instagram-страница Дана Балана и Instagram-страница Тины Кароль.

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