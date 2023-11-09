"Я дожену останнього вагона". Найпопулярніші пісні учасників Нацвідбору на Євробачення 2024

9 листопада в Україні представили "довгий список" учасників Нацвідбору на Євробачення 2024, до якого увійшли 20 артистів, 10 з яких згодом потраплять у фінал.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам послухати найпопулярніші і найкращі пісні усіх учасників, які претендують на те, аби представляти нашу країну на пісенному дійстві у Швеції.
alyona alyona і Jerry Heil регулярно випускають "фіти". "Рідні мої" - один з найпопулярніших.
Анна Корченова брала участь у "Голосі країни". До зміни сценічного ім'я випускала пісні як KORCHENOVA.
Ця пісня завірусилася у ТікТоці й принесла учасникам гурту популярність.
Пісня "Save My Planet" для Нацвідбору 2018 є на сьогодні найпопулярнішою в репертуарі INGRET. Зараз вона хоче знову підкорити Євробачення.
MÉLOVIN повертається у Нацвідбір через 5 років після успішного для себе конкурсу у Лісабоні.
Одна з тих співачок, про яких дуже мало інформації в мережі. В активі співачки одна пісня “Мам", яку вона випустила під псевдонімом MARYNA.
Додамо, що ці пісні - це не пісні, з якими артисти збираються брати участь у Нацвідборі, а їхні найпопулярніші за прослуховуваннями або ротаціями композиції.
Нагадаємо, що "вірусна" різдвяна реклама розчулила мережу, святкова історію під спів Бочеллі довела усіх до сліз.
Також ми вже розповідали, що зірка "Сватів" закликала до возз'єднання "двох братніх народів".