"Я дожену останнього вагона". Найпопулярніші пісні учасників Нацвідбору на Євробачення 2024

alyona alyona & Jerry Heil

alyona alyona і Jerry Heil регулярно випускають "фіти". "Рідні мої" - один з найпопулярніших.

ANKA

Анна Корченова брала участь у "Голосі країни". До зміни сценічного ім'я випускала пісні як KORCHENOVA.

Carpetman

Drevo

Ця пісня завірусилася у ТікТоці й принесла учасникам гурту популярність.

INGRET

Пісня "Save My Planet" для Нацвідбору 2018 є на сьогодні найпопулярнішою в репертуарі INGRET. Зараз вона хоче знову підкорити Євробачення.

Julia Belei

KARYOTYPE

KRYLATA

MÉLOVIN

MÉLOVIN повертається у Нацвідбір через 5 років після успішного для себе конкурсу у Лісабоні.

NAHABA

NAZVA

Parfeniuk

SHÉPA

Одна з тих співачок, про яких дуже мало інформації в мережі. В активі співачки одна пісня “Мам", яку вона випустила під псевдонімом MARYNA.

SKYLERR

STASYA

SWOIIA

Teslenko

YAGODY

YAKTAK

Ziferblat

Додамо, що ці пісні - це не пісні, з якими артисти збираються брати участь у Нацвідборі, а їхні найпопулярніші за прослуховуваннями або ротаціями композиції.