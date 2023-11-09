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"Я дожену останнього вагона". Самые популярные песни участников Нацотбора на Евровидение 2024

Какие песни участников Нацотбора на Евровидение 2024 года вы знаете? (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

9 ноября в Украине представили "длинный список" участников Нацотбора на Евровидение 2024 года, в который вошли 20 артистов, 10 из которых впоследствии попадут в финал.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам послушать самые популярные и лучшие песни всех участников, претендующих на то, чтобы представлять нашу страну на песенном действе Швеции.

alyona alyona & Jerry Heil

alyona alyona и Jerry Heil регулярно выпускают "фиты". "Рідні мої" - один из самых популярных.

 

ANKA

Анна Корченова принимала участие в "Голосі країни". До смены сценического имени выпускала песни как KORCHENOVA.

 

Carpetman

 

Drevo

Эта песня завирусилась в ТикТоке и принесла участникам группы популярность.

 

INGRET

Песня "Save My Planet" для Нацотбора 2018 является на сегодняшний день самой популярной в репертуаре INGRET. Сейчас она хочет снова покорить Евровидение.

 

Julia Belei

 

KARYOTYPE

 

KRYLATA

 

MÉLOVIN

MÉLOVIN возвращается в Нацотбор через 5 лет после успешного конкурса в Лиссабоне.

 

NAHABA

 

NAZVA

 

Parfeniuk

 

SHÉPA

Одна из певиц, о которых очень мало информации в сети. В активе певицы одна песня "Мам", которую она выпустила под псевдонимом MARYNA.

 

SKYLERR

 

STASYA

 

SWOIIA

 

Teslenko

 

YAGODY

 

ЯКТАК

 

Ziferblat

Добавим, что эти песни - это не песни, с которыми артисты собираются участвовать в Нацотборе, а их самые популярные по прослушиваниям или ротациям композиции.

Напомним, что "вирусная" рождественская реклама умилила сеть, праздничная история под пение Бочелли довела всех до слез.

Также мы уже рассказывали, что звезда "Сватов" призвала к воссоединению "двух братских народов".

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