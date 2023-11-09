"Я дожену останнього вагона". Самые популярные песни участников Нацотбора на Евровидение 2024

9 ноября в Украине представили "длинный список" участников Нацотбора на Евровидение 2024 года, в который вошли 20 артистов, 10 из которых впоследствии попадут в финал.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам послушать самые популярные и лучшие песни всех участников, претендующих на то, чтобы представлять нашу страну на песенном действе Швеции.
alyona alyona и Jerry Heil регулярно выпускают "фиты". "Рідні мої" - один из самых популярных.
Анна Корченова принимала участие в "Голосі країни". До смены сценического имени выпускала песни как KORCHENOVA.
Эта песня завирусилась в ТикТоке и принесла участникам группы популярность.
Песня "Save My Planet" для Нацотбора 2018 является на сегодняшний день самой популярной в репертуаре INGRET. Сейчас она хочет снова покорить Евровидение.
MÉLOVIN возвращается в Нацотбор через 5 лет после успешного конкурса в Лиссабоне.
Одна из певиц, о которых очень мало информации в сети. В активе певицы одна песня "Мам", которую она выпустила под псевдонимом MARYNA.
Добавим, что эти песни - это не песни, с которыми артисты собираются участвовать в Нацотборе, а их самые популярные по прослушиваниям или ротациям композиции.
Напомним, что "вирусная" рождественская реклама умилила сеть, праздничная история под пение Бочелли довела всех до слез.
Также мы уже рассказывали, что звезда "Сватов" призвала к воссоединению "двух братских народов".