"Я дожену останнього вагона". Самые популярные песни участников Нацотбора на Евровидение 2024

alyona alyona & Jerry Heil

alyona alyona и Jerry Heil регулярно выпускают "фиты". "Рідні мої" - один из самых популярных.

ANKA

Анна Корченова принимала участие в "Голосі країни". До смены сценического имени выпускала песни как KORCHENOVA.

Carpetman

Drevo

Эта песня завирусилась в ТикТоке и принесла участникам группы популярность.

INGRET

Песня "Save My Planet" для Нацотбора 2018 является на сегодняшний день самой популярной в репертуаре INGRET. Сейчас она хочет снова покорить Евровидение.

Julia Belei

KARYOTYPE

KRYLATA

MÉLOVIN

MÉLOVIN возвращается в Нацотбор через 5 лет после успешного конкурса в Лиссабоне.

NAHABA

NAZVA

Parfeniuk

SHÉPA

Одна из певиц, о которых очень мало информации в сети. В активе певицы одна песня "Мам", которую она выпустила под псевдонимом MARYNA.

SKYLERR

STASYA

SWOIIA

Teslenko

YAGODY

ЯКТАК

Ziferblat

Добавим, что эти песни - это не песни, с которыми артисты собираются участвовать в Нацотборе, а их самые популярные по прослушиваниям или ротациям композиции.