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"Я досягла дна". Відома американська акторка зізналася в наркотичній залежності

Вупі Голдберг (фото: instagram.com/whoopigoldberg)
Автор: Іванна Пашкевич

Американська актриса Вупі Голдберг повідомила, що у 1980-х роках страждала від наркотичної залежності.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на мемуари зірки "Шматочки: моя мама, мій брат і я".

Деталі

Зі слів Голдберг, вона почала вживати наркотики, будучи в шлюбі з її першим чоловіком і батьком дочки, Алексом Елвіном Мартіном.

Після переїзду до Каліфорнії в її життя з’явився кокаїн і героїн. Цю шкідливу звичку вона набула на зіркових вечірках.

Вупі вважала, що може контролювати своє споживання наркотиків і була впевнена, що це залежність несерйозна.

У своїй книзі вона описує себе як "дуже функціональну наркоманку", яка продовжувала працювати на знімальному майданчику протягом року, перебуваючи під впливом наркотиків, поки не усвідомила, що це почало позначатися на її роботі.

Вупі Голдберг (фото: instagram.com/whoopigoldberg)

Актриса також розповіла про те, як одного разу на свій день народження вона зупинилася в готелі на Мангеттені, і один з її друзів дав їй унцію (приблизно 28 грам - ред.) кокаїну.

Того вечора знаменитість одна сиділа на підлозі номера і вживала наркотик, а пізніше вночі покоївка увійшла в її номер і була сильно перелякана. Вупі подивилася в дзеркало і зрозуміла, що її обличчя вкрите кокаїном.

"Мені було б так ніяково. Якби моя мати знала, наскільки кокаїн тримав мене у своїх пазурах, вона б просто сказилася. Я досягла дна", - зізналася актриса.

Голдберг зазначила, що її залежність стала настільки сильною, що в певний момент вона почала бачити галюцинації.

На щастя, знаменитість змогла побороти свої шкідливі звички, коли змінила своє оточення і відмовилася від участі в вечірках.

Під час реабілітації актриса набрала 20 фунтів ваги, але вважає це невеликою ціною за повернення на шлях виправлення.

Нагадаємо, Вупі здобула популярність у 80-90-х роках завдяки таким фільмам, як "Дій, сестро", "Привид", "Едді", "Зроблено в Америці" та іншим. За свої численні ролі вона отримала престижні нагороди в різних галузях, включно з "Оскаром", "Тоні", "Греммі" і "Еммі".

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