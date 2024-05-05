"Я достигла дна". Известная американская актриса призналась в наркотической зависимости

Американская актриса Вупи Голдберг сообщила, что в 1980-х годах страдала от наркотической зависимости.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на мемуары звезды "Кусочки: моя мама, мой брат и я".
По словам Голдберг, она начала употреблять наркотики, будучи в браке с ее первым мужем и отцом дочери, Алексом Элвином Мартином.
После переезда в Калифорнию в ее жизни появился кокаин и героин. Эту вредную привычку она приобрела на звездных вечеринках.
Вупи считала, что может контролировать свое потребление наркотиков и была уверена, что это зависимость несерьезная.
В своей книге она описывает себя как "очень функциональную наркоманку", которая продолжала работать на съемочной площадке в течение года, находясь под воздействием наркотиков, пока не осознала, что это начало сказываться на ее работе.
Вупи Голдберг (фото: instagram.com/whoopigoldberg)
Актриса также рассказала о том, как однажды на свой день рождения она остановилась в отеле на Манхэттене, и один из ее друзей дал ей унцию (примерно 28 грамм - ред.) кокаина.
В тот вечер знаменитость одна сидела на полу номера и употребляла наркотик, а позже ночью горничная вошла в ее номер и была сильно перепугана. Вупи посмотрела в зеркало и поняла, что ее лицо покрыто кокаином.
"Мне было бы так неловко. Если бы моя мать знала, насколько кокаин держал меня в своих когтях, она бы просто взбесилась. Я достигла дна", - призналась актриса.
Голдберг отметила, что ее зависимость стала настолько сильной, что в определенный момент она начала видеть галлюцинации.
К счастью, знаменитость смогла побороть свои вредные привычки, когда сменила свое окружение и отказалась от участия в вечеринках.
Во время реабилитации актриса набрала 20 фунтов веса, но считает это небольшой ценой за возвращение на путь исправления.
Напомним, Вупи получила известность в 80-90-х годах благодаря таким фильмам, как "Действуй, сестра", "Призрак", "Эдди", "Сделано в Америке" и другим. За свои многочисленные роли она получила престижные награды в различных областях, включая "Оскар", "Тони", "Грэмми" и "Эмми".
Ранее известный певец откровенно рассказал о борьбе с алкоголизмом.
Также мы рассказывали об украинских звездах, страдавших от алкогольной зависимости.