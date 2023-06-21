"Я чьто бандєрлога?"В Одесі жінка накинулася на касира через українську мову

В Одесі відвідувачка супермаркету накинулась на касира після того, як він до неї звернувся українською мовою і таким чином потрапила соцмережі. На її думку, Україна має бути в складі Росії.

Деталі скандалу

В одеському супермаркеті "Епіцентрі" жінка почала кричати, що Україна повинна бути частиною Російської Федерації.

"Я Україну люблю, між іншим, і вона залишиться при Росії, як було раніше. Українську мову я теж люблю. Україна й надалі буде, просто у складі Росії, як завжди й була", - заявила відвідувачка супермаркету.

За кадром чути, як якийсь чоловік каже, що половина жителів України з нею не погодиться, натомість жінка заявила, що Росія незабаром усіх "бандерлогів" уб'є.

"Яка половина? Цих "бандерлогів ср*них"? Росія старається всіх вбивати. Скоро й вас вб'ють. У мене російсько-єврейське коріння, а ви чомусь усі українців підтримуєте", - сказала вона.

Реакція мережі

В соцмережах українці почали засуджувати жінку, докоряючи чому вона не в Росії.