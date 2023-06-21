"Я чьто бандєрлога?"В Одесі жінка накинулася на касира через українську мову
В Одесі відвідувачка супермаркету накинулась на касира після того, як він до неї звернувся українською мовою і таким чином потрапила соцмережі. На її думку, Україна має бути в складі Росії.
Відео опублікували в Telegram-каналі Одеса INFO.
Деталі скандалу
В одеському супермаркеті "Епіцентрі" жінка почала кричати, що Україна повинна бути частиною Російської Федерації.
"Я Україну люблю, між іншим, і вона залишиться при Росії, як було раніше. Українську мову я теж люблю. Україна й надалі буде, просто у складі Росії, як завжди й була", - заявила відвідувачка супермаркету.
За кадром чути, як якийсь чоловік каже, що половина жителів України з нею не погодиться, натомість жінка заявила, що Росія незабаром усіх "бандерлогів" уб'є.
"Яка половина? Цих "бандерлогів ср*них"? Росія старається всіх вбивати. Скоро й вас вб'ють. У мене російсько-єврейське коріння, а ви чомусь усі українців підтримуєте", - сказала вона.
Реакція мережі
В соцмережах українці почали засуджувати жінку, докоряючи чому вона не в Росії.
- Як так любить Росію, то нехай шурує туди. Ніхто її не тримає в Україні. Чого живе тут?
- Їй мало того, що "асвабадітєлі" бомблять її Одесу, що зробили з Чорним морем, підірвавши Каховську ГЕС?
- В кожному місті України таких людей досить багато!
- Чому вона ще в Одесі? Таких дуже багато є, які чекають "асвабадітєлєй, але чомусь в Росію не їдуть
- Одного не розумію, якщо ти так не любиш нашу Україну, чому ти досі тут? Валіза, вокзал і на усі чотири сторони.
Раніше ми писали про те, в Одесі дві жінки накинулися на музикантів за пісні українською мовою.
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