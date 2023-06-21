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"Я чьто бандєрлога?"В Одесі жінка накинулася на касира через українську мову

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Середа 21 червня 2023 12:09
"Я чьто бандєрлога?"В Одесі жінка накинулася на касира через українську мову В Одесі жінка накинулася на касира через українську мову (колаж: Styler)
Автор: Наталя Коваль

В Одесі відвідувачка супермаркету накинулась на касира після того, як він до неї звернувся українською мовою і таким чином потрапила соцмережі. На її думку, Україна має бути в складі Росії.

Відео опублікували в Telegram-каналі Одеса INFO.

Деталі скандалу

В одеському супермаркеті "Епіцентрі" жінка почала кричати, що Україна повинна бути частиною Російської Федерації.

"Я Україну люблю, між іншим, і вона залишиться при Росії, як було раніше. Українську мову я теж люблю. Україна й надалі буде, просто у складі Росії, як завжди й була", - заявила відвідувачка супермаркету.

За кадром чути, як якийсь чоловік каже, що половина жителів України з нею не погодиться, натомість жінка заявила, що Росія незабаром усіх "бандерлогів" уб'є.

"Яка половина? Цих "бандерлогів ср*них"? Росія старається всіх вбивати. Скоро й вас вб'ють. У мене російсько-єврейське коріння, а ви чомусь усі українців підтримуєте", - сказала вона.

Реакція мережі

В соцмережах українці почали засуджувати жінку, докоряючи чому вона не в Росії.

  • Як так любить Росію, то нехай шурує туди. Ніхто її не тримає в Україні. Чого живе тут?
  • Їй мало того, що "асвабадітєлі" бомблять її Одесу, що зробили з Чорним морем, підірвавши Каховську ГЕС?
  • В кожному місті України таких людей досить багато!
  • Чому вона ще в Одесі? Таких дуже багато є, які чекають "асвабадітєлєй, але чомусь в Росію не їдуть
  • Одного не розумію, якщо ти так не любиш нашу Україну, чому ти досі тут? Валіза, вокзал і на усі чотири сторони.

Раніше ми писали про те, в Одесі дві жінки накинулися на музикантів за пісні українською мовою.

Також читайте, в Чернівцях в кав'ярні виникла сутичка через російську мову.

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Одеса языковой скандал