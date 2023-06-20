"Понаєхалі": в Одесі дві жінки накинулися на музикантів за пісні українською мовою

В Одесі 18 червня дві жінки накинулися на вуличних музикантів, які співали у центрі міста. Жінкам не сподобалося, що композиції звучать українською мовою.

Деталі мовного скандалу в Одесі

Все почалося з того, що жінкам, які розмовляли російською мовою та були у стані алкогольного сп'яніння, не сподобалась українська музика. Вони поводилися зухвало і нахабно і заявили, що музиканти "понаехали". На переконання жінок, в Одесі не розмовляють українською.

Люди, які стали очевидцями скандалу, не погодилися з цим і виник конфлікт. Також жінки кидалися на Юлію, всіляко ображаючи її. Зазначимо, що одна з одеситок матюкалася і показувала середній палець.

"Кидалися - на мене з камерою (намагалися вибити, все за класикою), вимагали пред'явити одеський родовід і батьків. Закінчилося все зазвичай: "Подивися на себе, та в тебе ж мужика давно не було, хто ж тебе захоче" та іншими споконвічно- одеськими богемними оборотами людей, які страшно пишаються тим, що тут народилися. Я теж народилася. І теж пишаюся. Але, боже, як соромно за цю пи*доту", - зазначила Городецька.

Цікаво, що поліція перевіряла у музикантів документи до скандалу, потім правоохоронців поряд не було.

Що кажуть у мережі українці

У коментарях українці наголосили, що ситуація жахливо-неприємна, а музиканти – молодці.