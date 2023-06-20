"Понаєхалі": в Одесі дві жінки накинулися на музикантів за пісні українською мовою
В Одесі 18 червня дві жінки накинулися на вуличних музикантів, які співали у центрі міста. Жінкам не сподобалося, що композиції звучать українською мовою.
Про цей скандал розповіла у Facebook свідок конфлікту - журналіст Юлія Городецька.
Деталі мовного скандалу в Одесі
Все почалося з того, що жінкам, які розмовляли російською мовою та були у стані алкогольного сп'яніння, не сподобалась українська музика. Вони поводилися зухвало і нахабно і заявили, що музиканти "понаехали". На переконання жінок, в Одесі не розмовляють українською.
Люди, які стали очевидцями скандалу, не погодилися з цим і виник конфлікт. Також жінки кидалися на Юлію, всіляко ображаючи її. Зазначимо, що одна з одеситок матюкалася і показувала середній палець.
"Кидалися - на мене з камерою (намагалися вибити, все за класикою), вимагали пред'явити одеський родовід і батьків. Закінчилося все зазвичай: "Подивися на себе, та в тебе ж мужика давно не було, хто ж тебе захоче" та іншими споконвічно- одеськими богемними оборотами людей, які страшно пишаються тим, що тут народилися. Я теж народилася. І теж пишаюся. Але, боже, як соромно за цю пи*доту", - зазначила Городецька.
Цікаво, що поліція перевіряла у музикантів документи до скандалу, потім правоохоронців поряд не було.
Що кажуть у мережі українці
У коментарях українці наголосили, що ситуація жахливо-неприємна, а музиканти – молодці.
- Не знаю яку реакцію ставити. Це дуже сумно і мерзенно. І незрозуміло. Особливо зараз. А хлопці чудові!
- Це все дуже сумно, але це теж місто, в якому я народилася… мені соромно за жінок, за патрульних. І мені соромно за тих одеситів, які вже давно живуть за кордоном, дружать з росіянами й таке інколи видають, що хочеться до іншої планети і якоїсь кари небесної від прямих зараз.
- Це просто дури, які говорять трохи голосніше, ніж розумні. Всі ці випади "а звідки ви" з додатком "що говорите українською" - дико бісять. Але то доля, перевиховати та культурно закрити рот цьому "одеському поколінню з 3-го покоління". Яке часто приїхало звідкілясь.
- Боже, как терпеливо ты с ней разговаривала.
До речі, ми раніше писали, що у Львові господиня зі скандалом виселила захисників України на вулицю.