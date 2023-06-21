"Я что бандерлога?" В Одессе женщина набросилась на кассира из-за украинского языка

В Одессе посетительница супермаркета набросилась на кассира после того, как он обратился к ней на украинском языке и таким образом попала в соцсети. По ее мнению, Украина должна быть в составе России.

Детали скандала

В одесском супермаркете "Эпицентр" женщина начала кричать, что Украина должна быть частью Российской Федерации.

"Я Украину люблю, между прочим, и она останется при России, как было раньше. Украинский язык я тоже люблю. Украина и дальше будет, просто в составе России, как всегда и была", - заявила посетительница супермаркета.

За кадром слышно, как какой-то мужчина говорит, что половина жителей Украины с ней не согласится, женщина же заявила, что Россия вскоре всех "бандерлогов" убьет.

"Какая половина? Этих "бандерлогов ср*ных"? Россия старается всех убивать. Скоро и вас убьют. У меня русско-еврейские корни, а вы почему-то все украинцев поддерживаете", - сказала она.

Реакция сети

В соцсетях украинцы начали осуждать женщину, упрекая почему она не в России.