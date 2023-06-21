"Я что бандерлога?" В Одессе женщина набросилась на кассира из-за украинского языка
В Одессе посетительница супермаркета набросилась на кассира после того, как он обратился к ней на украинском языке и таким образом попала в соцсети. По ее мнению, Украина должна быть в составе России.
Видео было опубликовано в Telegram-канале Одесса INFO.
Детали скандала
В одесском супермаркете "Эпицентр" женщина начала кричать, что Украина должна быть частью Российской Федерации.
"Я Украину люблю, между прочим, и она останется при России, как было раньше. Украинский язык я тоже люблю. Украина и дальше будет, просто в составе России, как всегда и была", - заявила посетительница супермаркета.
За кадром слышно, как какой-то мужчина говорит, что половина жителей Украины с ней не согласится, женщина же заявила, что Россия вскоре всех "бандерлогов" убьет.
"Какая половина? Этих "бандерлогов ср*ных"? Россия старается всех убивать. Скоро и вас убьют. У меня русско-еврейские корни, а вы почему-то все украинцев поддерживаете", - сказала она.
Реакция сети
В соцсетях украинцы начали осуждать женщину, упрекая почему она не в России.
- Як так любить Росію, то нехай шурує туди. Ніхто її не тримає в Україні. Чого живе тут?
- Їй мало того, що "асвабадітєлі" бомблять її Одесу, що зробили з Чорним морем, підірвавши Каховську ГЕС?
- В кожному місті України таких людей досить багато!
- Чому вона ще в Одесі? Таких дуже багато є, які чекають "асвабадітєлєй, але чомусь в Росію не їдуть
- Одного не розумію, якщо ти так не любиш нашу Україну, чому ти досі тут? Валіза, вокзал і на усі чотири сторони.
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