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"Какая разніца на каком язикє": у кав'ярні Чернівців розгорівся мовний скандал (відео)

Новость на русском →
Чернівці, Неділя 21 травня 2023 21:40
"Какая разніца на каком язикє": у кав'ярні Чернівців розгорівся мовний скандал (відео) У Чернівцях мовний скандал (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

У Чернівцях в одній з кав'ярень виникла сутичка через російську мову, яка закінчилася словесною перепалкою і одкровеннями відвідувача про "російські регіони Харків та Одесу".

Відповідне відео зараз шириться мережею і збирає обурливі коментарі.

"Мені 43, тато й мама російськомовні"

Відвідувач обурився тим, що бариста відмовився обслуговувати його, сказавши, що "не розуміє російську".

Чоловік аргументував відмову переходити на українську тим, щойому багато років, і мама й тато у нього говорили російською.

Далі цитати мовою оригіналу:

"Какая разница на каком языке кто говорит, главное, чтобы не было противостояния в душе и сердце... Я родился в 79 году, так что мне теперь делать", - сварився чоловік в спортивному костюмі.

"Російські" Харків і Одеса

Відвідувач продовжував далі, розповідаючи дуже дивні, особливо під час війни, речі.

"А если вы родились в российском регионе. В Харькове, Одессе?" - не вгамовувався відвідувач, наговорюючи заяв на цілу статтю.

В коментарях обурені користувачі запитують, чи буде реакція силовиків:

  • Респект працівникам, а ця бидлота повинна негайно покинути Україну.
  • Чому "воно" тут?
  • М*скаль кончений... Цікаво яка буде реакція силовиків...
  • Через таких до нас в країну прийшов, "руцкій мір"...

Читайте також про деталі мовного скандалу в школі Дніпра.

Також ми писали, що у київському гуртку діти виступають під російські пісні, а батьків усе влаштовує.

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