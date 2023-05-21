"Какая разніца на каком язикє": у кав'ярні Чернівців розгорівся мовний скандал (відео)

У Чернівцях в одній з кав'ярень виникла сутичка через російську мову, яка закінчилася словесною перепалкою і одкровеннями відвідувача про "російські регіони Харків та Одесу".

Відповідне відео зараз шириться мережею і збирає обурливі коментарі.

"Мені 43, тато й мама російськомовні"

Відвідувач обурився тим, що бариста відмовився обслуговувати його, сказавши, що "не розуміє російську".

Чоловік аргументував відмову переходити на українську тим, щойому багато років, і мама й тато у нього говорили російською.

Далі цитати мовою оригіналу:

"Какая разница на каком языке кто говорит, главное, чтобы не было противостояния в душе и сердце... Я родился в 79 году, так что мне теперь делать", - сварився чоловік в спортивному костюмі.

"Російські" Харків і Одеса

Відвідувач продовжував далі, розповідаючи дуже дивні, особливо під час війни, речі.

"А если вы родились в российском регионе. В Харькове, Одессе?" - не вгамовувався відвідувач, наговорюючи заяв на цілу статтю.

В коментарях обурені користувачі запитують, чи буде реакція силовиків: