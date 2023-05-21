"Какая разніца на каком язикє": у кав'ярні Чернівців розгорівся мовний скандал (відео)
У Чернівцях в одній з кав'ярень виникла сутичка через російську мову, яка закінчилася словесною перепалкою і одкровеннями відвідувача про "російські регіони Харків та Одесу".
Відповідне відео зараз шириться мережею і збирає обурливі коментарі.
"Мені 43, тато й мама російськомовні"
Відвідувач обурився тим, що бариста відмовився обслуговувати його, сказавши, що "не розуміє російську".
Чоловік аргументував відмову переходити на українську тим, щойому багато років, і мама й тато у нього говорили російською.
Далі цитати мовою оригіналу:
"Какая разница на каком языке кто говорит, главное, чтобы не было противостояния в душе и сердце... Я родился в 79 году, так что мне теперь делать", - сварився чоловік в спортивному костюмі.
"Російські" Харків і Одеса
Відвідувач продовжував далі, розповідаючи дуже дивні, особливо під час війни, речі.
"А если вы родились в российском регионе. В Харькове, Одессе?" - не вгамовувався відвідувач, наговорюючи заяв на цілу статтю.
В коментарях обурені користувачі запитують, чи буде реакція силовиків:
- Респект працівникам, а ця бидлота повинна негайно покинути Україну.
- Чому "воно" тут?
- М*скаль кончений... Цікаво яка буде реакція силовиків...
- Через таких до нас в країну прийшов, "руцкій мір"...
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