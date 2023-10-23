"Я чекати не буду". У Львові водій автобуса відмовився везти бійця ЗСУ без ноги

У Львові водій автобуса відмовився везти військового з інвалідністю. Кричущий інцидент стався на маршруті №29.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію у Facebook Романа Глушка.

Деталі скандалу в автобусі

За словами Романа, водій зачинив двері перед захисником і не захотів чекати.

"Сьогодні близько 15:00 на зупинці Мітна площа, ця гни*а не взяла нашого захисника і зачинила перед ним двері. Люди з салону кричали, що біля дверей військовий без ноги. "У мене зупинка три хвилини, я чекати не буду", - такою була відповідь", - повідомив чоловік.

Він попросив усіх привернути увагу до інциденту та покарати водія.

У Львові водій автобуса не пустив захисника до салону (фото: facebook.com/roman.hlushko.1)

У новому пості Роман пояснив, що на захист воїна встав тільки він і не міг потрапити до водія, бо двері були зачинені від пасажирів - це ж автобус.

"На жаль, до "діалогу" з ним вступив тільки я (ніякої підтримки з боку людей майже не було). Фізичного доступу до тіла також не було (це не маршрутка, він в капсулі за зачиненими дверима). Приємно бачити таку небайдужість і наші воїни це також бачать", - резюмував Роман.

Реакція українців

Українці у коментарях підтримали Романа та написали, що водія треба покарати.