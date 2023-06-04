"Розвелося вас тут": у Рівному водій маршрутки нахамив матері загиблого на війні Героя

У Рівному водій маршрутки відмовив матері загиблого на війні Героя у пільговому проїзді та ще й нахамив їй. За словами Людмили Марчук, справа не в тому, що їй довелося заплатити за проїзд, а у відверто хамському та неповажному ставленні до людини, яка поховала сина.

При вході до маршрутки жінка показала посвідчення члена сім'ї загиблого на війні. Її син Богдан віддав життя за Україну та загинув на війні 4 січня 2023 року. Але водій маршрутки не просто відмовив їй у пільговому проїзді, а ще й нахамив.

"Якби він просто сказав: "Я вам співчуваю, але вибачте, у мене всі пільгові місця зайняті", цього поста б не було. Коли б не почула собі в спину: "Розвелося вас тут..." Це нас, згорьовані вдови й невтішні матері, розвелося? Чуєте, люди? Розводяться колорадські жуки, нешановний. І це ще війна не скінчилася. Ще гроби молодих хлопців щодня зі Сходу "На щиті" везуть... Ще могили щодня копають і вже нема куди хоронити. Ще нас щоночі будить сирена. Гинуть діти", - обурюється Людмила.

Фото: facebook.com/Людмила Марчук

Вона відповіла водієві, щоб він сам пішов, та повоював. Але той не відреагував на її слова. Не стали втручатися у конфлікт та інші пасажири маршрутки.

"І мене це зачепило. Дуже зачепило. Гроші за проїзд я заплатила. Але як вийшла, фото на згадку вирішила зробити. Бо ця зневага стосувалася не тільки мене. Зізнаюся, що через цю зневагу я ніколи не їжджу в маршрутці як пенсіонерка. Дістаю свій квиток хіба що в тролейбусі. Посвідчення матері загиблого - це нова, нещодавно видана пільга. Краще б її не було. І моя дитина була б жива. Мій син загинув у бою як Герой. Він уже ніколи не сяде за кермо, як ти. Не зможе виростити свого сина. Не зможе підтримати свою матір. Може саме тому держава запровадила цю пільгу, щоб це зробив саме ти", - звернулася Марчук до водія маршрутки.

Людмила із сином. Фото: facebook.com/Людмила Марчук

На інцидент відреагували у міському управлінні транспорту. На понеділок викликали перевізника та водія маршрутки в керування – для розмови з Людмилою Марчук.

"Не існує слів на цьому світі для вибачень таких людей. Я попереджала перевізників щодо перевезень та надання послуг, це вже другий інцидент, поки я голова комісії транспорту. Як із такими нелюдами боротися?" – написала депутат міської ради Катерина Марчук.

Фото: facebook.com/Людмила Марчук