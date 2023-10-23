"Я ждать не буду". Во Львове водитель автобуса отказался везти бойца ВСУ без ноги
Во Львове водитель автобуса отказался везти военного с инвалидностью. Вопиющий инцидент произошел на маршруте №29.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) сл ссылкой на публикацию в Facebook Романа Глушко.
Детали скандала в автобусе
По словам Романа, водитель захлопнул дверь перед защитником и не захотел ждать.
"Сегодня около 15:00 на остановке Митна площадь, эта гни*а не взяла нашего защитника и захлопнула перед ним дверь. Люди из салона кричали, что у двери военный без ноги. "У меня остановка три минуты, я ждать не буду", - таков был ответ", - сообщил мужчина.
Он попросил всех привлечь внимание к инциденту и наказать водителя.
Во Львове водитель автобуса не пустил защитника в салон (фото: facebook.com/roman.hlushko.1)
В новом посте Роман объяснил, что на защиту воина встал только он и не мог попасть к водителю, так как двери были закрыты от пассажиров - это же автобус.
"К сожалению, в "диалог" с ним вступил только я (никакой поддержки со стороны людей почти не было). Физического доступа к телу также не было (это не маршрутка, она в капсуле за закрытой дверью). Приятно видеть такое неравнодушие и наши воины это тоже видят", - резюмировал Роман.
Реакция украинцев
Украинцы в комментариях поддержали Романа и написали, что водителя нужно наказать.
- А в чому проблема, повістку без різних відмазок і на фронт. Там буде йому три хвилини.
- Повістка на фронт це не покарання. Патріоти мають за честь боронити Україну. А це просто мерзота, якій треба на колінах просити пробачення у воїна.
- Водії 29 маршруту взагалі всі хами і таке я вже у 29 не в перше бачила.
- Водій, ти - повна сволота. Та ти мав на руках занести цього військового! Дуже прикро.
- А де ті добродії які на початку війни прив'язували до стовпа і пороли мародерів. Треба відновити. На мою думку, не тільки на передовій мають бути партизани. Вони потрібні і в тилу. Щоб боротися з хамством, корупцією, і багато з чим.
Кстати, во Львове неадекват унизил военного на дороге.
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