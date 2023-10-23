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"Я ждать не буду". Во Львове водитель автобуса отказался везти бойца ВСУ без ноги

Львов, Понедельник 23 октября 2023 12:19
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"Я ждать не буду". Во Львове водитель автобуса отказался везти бойца ВСУ без ноги Во Львове водитель автобуса отказался везти бойца ВСУ (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Во Львове водитель автобуса отказался везти военного с инвалидностью. Вопиющий инцидент произошел на маршруте №29.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) сл ссылкой на публикацию в Facebook Романа Глушко.

Детали скандала в автобусе

По словам Романа, водитель захлопнул дверь перед защитником и не захотел ждать.

"Сегодня около 15:00 на остановке Митна площадь, эта гни*а не взяла нашего защитника и захлопнула перед ним дверь. Люди из салона кричали, что у двери военный без ноги. "У меня остановка три минуты, я ждать не буду", - таков был ответ", - сообщил мужчина.

Он попросил всех привлечь внимание к инциденту и наказать водителя.

&quot;Я ждать не буду&quot;. Во Львове водитель автобуса отказался везти бойца ВСУ без ноги&quot;Я ждать не буду&quot;. Во Львове водитель автобуса отказался везти бойца ВСУ без ногиВо Львове водитель автобуса не пустил защитника в салон (фото: facebook.com/roman.hlushko.1)

В новом посте Роман объяснил, что на защиту воина встал только он и не мог попасть к водителю, так как двери были закрыты от пассажиров - это же автобус.

"К сожалению, в "диалог" с ним вступил только я (никакой поддержки со стороны людей почти не было). Физического доступа к телу также не было (это не маршрутка, она в капсуле за закрытой дверью). Приятно видеть такое неравнодушие и наши воины это тоже видят", - резюмировал Роман.

Реакция украинцев

Украинцы в комментариях поддержали Романа и написали, что водителя нужно наказать.

  • А в чому проблема, повістку без різних відмазок і на фронт. Там буде йому три хвилини.
  • Повістка на фронт це не покарання. Патріоти мають за честь боронити Україну. А це просто мерзота, якій треба на колінах просити пробачення у воїна.
  • Водії 29 маршруту взагалі всі хами і таке я вже у 29 не в перше бачила.
  • Водій, ти - повна сволота. Та ти мав на руках занести цього військового! Дуже прикро.
  • А де ті добродії які на початку війни прив'язували до стовпа і пороли мародерів. Треба відновити. На мою думку, не тільки на передовій мають бути партизани. Вони потрібні і в тилу. Щоб боротися з хамством, корупцією, і багато з чим.

Кстати, во Львове неадекват унизил военного на дороге.

Также мы писали, что в Ровно маршрутчик оскорбил мать защитника Украины.

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Вооруженные силы Украины маршрутчик