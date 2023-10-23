"Я ждать не буду". Во Львове водитель автобуса отказался везти бойца ВСУ без ноги

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) сл ссылкой на публикацию в Facebook Романа Глушко.

Детали скандала в автобусе

По словам Романа, водитель захлопнул дверь перед защитником и не захотел ждать.

"Сегодня около 15:00 на остановке Митна площадь, эта гни*а не взяла нашего защитника и захлопнула перед ним дверь. Люди из салона кричали, что у двери военный без ноги. "У меня остановка три минуты, я ждать не буду", - таков был ответ", - сообщил мужчина.

Он попросил всех привлечь внимание к инциденту и наказать водителя.

Во Львове водитель автобуса не пустил защитника в салон (фото: facebook.com/roman.hlushko.1)

В новом посте Роман объяснил, что на защиту воина встал только он и не мог попасть к водителю, так как двери были закрыты от пассажиров - это же автобус.

"К сожалению, в "диалог" с ним вступил только я (никакой поддержки со стороны людей почти не было). Физического доступа к телу также не было (это не маршрутка, она в капсуле за закрытой дверью). Приятно видеть такое неравнодушие и наши воины это тоже видят", - резюмировал Роман.

Реакция украинцев

Украинцы в комментариях поддержали Романа и написали, что водителя нужно наказать.