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"Я був вражений": Євген Синельников згадав зворушливий вчинок військового після деокупації Бучі

Євген Синельников (фото: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Родина режисера Євгена Синельникова перебувала в Бучі, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Дім батьків Євгена згорів, а в офісі команди - жили російські військові. Уже після звільнення міста стався приємний момент, про який Синельников згадує й досі.

Про нього він розповів в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler).

Історія повернення ноутбука

У травні 2022 року Євген із сім'єю вирішили повертатися до Бучі. Сам момент приїзду додому був не дуже приємним.

"Усе розбите, речі розкидані. Гроші позабирали, у батьків все згоріло. Наш офіс у самому центрі Гостомеля. У нього вікна виходять і в сторону Білорусі, і в сторону Києва. Вони (російські військові - ред.) жили в цьому офісі, і видно, наші їх вибивали. Там крові, їжі було багато, все загнило, дуже смерділо", - пригадує режисер.

Мародери та окупанти винесли з офісу техніку й інші цінні речі. Проте навіть тут знайшлася нотка позитиву.

"Десь за два-три тижні після того, як ми приїхали, мені написав військовий. Каже, що вони звільняли Гостомель, він зайшов до будівлі. Там лежав один ноутбук, він його забрав, бо навколо ще були мародери", - розповідає Євген.

Військовий увімкнув пристрій і побачив там фото сім'ї Синельникова. Тож вирішив повернути знахідку власнику.

"Сказав, щоб ми приїхали й забрали. Тобто знову-таки маленький вчинок. Військовий не просто знайшов ноутбук, а написав мені, добився, щоб я прочитав, приїхав і віддав. Він мало того, що звільнив мою хату, ще й повернув мої речі", - каже знаменитість.

Цей момент Синельников пригадує до сьогодні: "Для мене він крутий чувак. Я був дуже вражений".

 

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БучаГостомельЄвген Синельников