"Я был поражен": Евгений Синельников вспомнил трогательный поступок военного после деоккупации Бучи

История возвращения ноутбука

В мае 2022 года Евгений с семьей решили возвращаться в Бучу. Сам момент приезда домой был не очень приятным.

"Все разбито, вещи разбросаны. Деньги позабирали, у родителей все сгорело. Наш офис в самом центре Гостомеля. У него окна выходят и в сторону Беларуси, и в сторону Киева. Они (российские военные - ред.) жили в этом офисе, и видно, наши их выбивали. Там крови, еды было много, все загнило, очень воняло", - вспоминает режиссер.

Мародеры и оккупанты вынесли из офиса технику и другие ценные вещи. Однако даже здесь нашлась нотка позитива.

"Где-то через две-три недели после того, как мы приехали, мне написал военный. Говорит, что они освобождали Гостомель, он зашел в здание. Там лежал один ноутбук, он его забрал, потому что вокруг еще были мародеры", - рассказывает Евгений.

Военный включил устройство и увидел там фото семьи Синельникова. Так что решил вернуть находку владельцу.

"Сказал, чтобы мы приехали и забрали. То есть опять-таки маленький поступок. Военный не просто нашел ноутбук, а написал мне, добился, чтобы я прочитал, приехал и отдал. Он мало того, что освободил мой дом, еще и вернул мои вещи ", - говорит знаменитость.

Этот момент Синельников вспоминает по сей день: "Для меня он крутой чувак. Я был очень поражен".