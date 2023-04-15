"Я був професійно опрацьований брехуном": друг Спартака Субботи прокоментував розслідування

Як усе починалося

Для повноти картини Янович пригадав, як вони познайомилися зі Спартаком. Це відбулося на семінарі "Цінності та суспільство". За словами Євгена, в анкеті для ознайомлення про нього була вказана інформація про освітні та професійні здобутки Спартака. Зауважимо, що її кожен учасник пише про себе самостійно.

Згодом чоловіки почали підтримувати дружні стосунки, а найсильніше на них вплинула війна. Через кілька місяців після початку вони зробили декілька прямих ефірів, на які аудиторія реагувала досить добре. Так і з'явилася ідея записувати подкасти.

"В ході спільного проєкту ми сильно зближуємось. З його розповідей дізнаюся про його службу в СБУ, колишню дружину, розбомблену квартиру мами в Ірпені, де згоріли всі документи, складне дитинство із батьком-мудаком, важке навчання у Франції та підробітки, ще раз ненароком чую про АТО", - пише Янович.

Спартак Субботу служив не в СБУ, а в ТОВ "СБУ" (фото: instagram.com)

Перші викриття

У вересні 2022 року в мережі з'явився допис іншого психотерапевта Артема Осипяна, який розкритикував усю діяльність нібито колеги та поставив під сумнів його наукові ступені. Однак, за словами Євгена, Спартак не хотів реагувати на це, тому що не було потреби.

Згодом з'явився ще один допис, але співведучий все одно не вірив і навіть дратувався через подібні висловлювання про друга Субботу. Тим часом їхні подкасти набирали шалених обертів.

Запитання, яке шокувало

Янович пише, що в березні 2023 року Спартак запитав, чи не зв'язувалися з ним якісь політичні сили. Із самим Субботою нібито зв'язалися та попросили стати прихильним за великі гроші, однак той відмовився.

"Спартак попросив мене бути готовим, що проти нього почнуть копати та робити замовні матеріали, адже він не продався, а такий персонаж не дуже вигідний в час, коли деякі політичні сили вже почали передвиборчу кампанію", - пише Євген.

Згодом виходить скандальне розслідування. Актор пише, що вони домовилися зустрітися з другом у той же день. Однак до зустрічі він все ж прочитав розслідування та просто хотів почути від психотерапевта спростування.

Однак цього не сталося. Зрештою Євген Янович ухвалив рішення закрити шоу "Подкаст терапія".

Наразі він переконаний, що "був професійно опрацьований брехуном". Він зазначає, що навіть якщо Спартак виграє суд, його думка не зміниться. А також додає, що хоче вберегти якомога більшу кількість людей від впливу Субботи.