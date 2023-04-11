Спартак Субота відповів на звинувачення у гучному розслідуванні: "також є що сказати"
Відомий український психолог і блогер Спартак Субота відреагував на викривальне журналістське розслідування "Сатердей. Людина, яка грає спектакль", в якій медійнику дорікали у шахрайстві та брехні. Автор подкаст-шоу прокоментував основні пункти представлених у матеріалі звинувачень.
Свої відповіді на "фрагменти" розслідування Спартак Субота виклав у Telegram каналі.
Блогер зазначив, що "прекрасно знає про історію, яка потрапила в медійний простір", і йому "також є що сказати". Так, Спартак заперечує подані звинувачення у матеріалі, вважає їх наклепом та заявляє про наміри захищатися у судовому порядку.
- Про співпрацю когнітивного моделювання з партією ОПЗЖ та підтасовуванням рейтингів
Субота визнає, що працював в Інституті когнітивного моделювання, яке "впіймали" на зв'язку з проросійською партією ОПЗЖ. Він уточнив, обіймав у ньому посаду наукового керівника та додав, що його "можна справедливо називати політичним психологом".
Водночас блогер наголошує, що не може відповідати за роботу всієї структури Інституту.
"А тепер питання, мене звинувачують у підробці рейтингів, в яких більше розуміються політичні аналітики. Щодо політичного психолога, він займається психологічним аспектом роботи мас в політичній площині", - розповів Спартак Субота.
У цьому контексті він зауважив, що розцінює звинувачення як наклеп, і готовий позиватися до суду.
"Якщо людина думає, що підміна понять та наклеп можна так легко розповсюджувати, то я пропоную підготувати реальні аргументи та захистити їх у судовому процесі", - пише блогер.
Спартак Субота (фото: instagram.com/spartaksubbota)
- Про освіту
Спартак Субота стверджує, що надавав своїм клієнтам підтвердження освіти за потреби. Щоб не було жодних маніпуляцій, він пропонує просто звернутися із запитом до відповідних структур.
- Про членство в Українській асоціації когнітивно-поведінкових терапевтів
Психолог наголошує, що справді був членом цієї асоціації протягом року, але "вирішив не продовжувати членство". При цьому блогер додав, що залишається членом "багатьох Європейських та Американських асоціацій".
- Про співробітництво зі слідчими органами
Спартак Субота розповів, що проводив лекції та давав консультації, що можуть підтвердити "достатньо людей".
- Про неетичну поведінку
Тут медійник знову вказав на свою готовність захищатись у судовому порядку.
"Щодо звинувачень у моїй неетичній поведінці я раджу підготувати більш аргументовані звинувачення, які будуть визнані судом. Інакше це просто наклеп", - пише він.
- Про доходи та фінансові зловживання
Спартак Субота вважає, що його доходи у журналістському розслідуванні "можна було не так ретельно описувати", а поцікавитися деталями у свого бухгалтера.
"Звинувачення у використанні мною бюджетних коштів взагалі фантастика, яка так само піде у заяву про наклеп", - відзначає блогер.
Спартак Субота (фото: instagram.com/spartaksubbota)
Додамо, що перед цим Спартак Субота у своєму Instagram зазначив, що це "не перший хейт", з яким зіткнувся, при цьому він "не дозволить ображати свою аудиторію, обзивати її та робити висновки щодо людей, які мене слухають".
У чому звинувачують блогера
У п'ятисерійному документальному фільмі "Сатердей. Людина, яка грає спектакль", яку випустило онлайн-медіа "Свідомі", розкриваються різні сумнівні факти з біографії Спартака Суботи. Психотерапевт Ілля Полуденний зазначив, що "7 місяців розслідував інфо аферу, яку роками будував" блогер, а "необачність десятків ЗМІ допомогла" йому створити бутафорський образ та успішно його монетизувати.
При цьому в матеріалі вказується, що Спартак Субота неправдиво видає себе за лікаря-психіатра та медичного психолога, не є акредитованим фахівцем, подає неправильну інформацію про свої наукові регалії, порушував етику у поводженні з клієнтами, є аферистом та самозванцем.
Відео: журналістське розслідування про Спартака Суботу
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