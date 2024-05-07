"Я була шокована": зірка українського ТБ розповіла, як педагог принизила її 7-річного сина

"Взагалі зйомки в серіалах "Слід" і "К.О.Д." - це вже наша сімейна традиція. Лише чоловіка ніяк не можу вмовити", - з посмішкою говорить Олена.

Олена Вознесенська (фото: instagram.com/elena_voznesenskaya)

За її словами, перед зйомками Танаім завжди дуже хвилюється, адже "відчуває відповідальність, розуміє, що від нього чекають результату".

"Напередодні зйомок я намагаюсь його розслабити, розмовляю з ним, пояснюю, що знімальний процес, мов "гра", і треба сприймати "граючись". І коли Танаім це усвідомлює, йому стає легше", - ділиться Вознесенська.

Олена Вознесенська на шоу "єПитання" (фото: Новий канал)

Річ у тім, що син акторки мав не дуже позитивний досвід з театром. Понад рік хлопчик займався в театральній студії. А на одній з показових вистав забув слова, замість яких сказав фінальну фразу, що мав промовити інший персонаж.

Олена каже, що вона як глядач навіть не зрозуміла помилки. Проте вже за лаштунками акторка побачила хлопчика засмученим та в сльозах.

Олена Вознесенська (фото: instagram.com/elena_voznesenskaya)

"Уже дорогою додому Танаім розповів нам із чоловіком. Зʼясувалося, їхня керівниця замість того, щоб підбадьорити і сказати, який молодець, що викрутився, вигукнула 7-річній дитині: "Ну ти й дурень!" Я була шокована. І довго не знала, як на це реагувати", - зізнається жінка.

Саме педагог, як би це дивно не звучало, повністю відбила бажання в дитини виступати перед публікою.

"Танаім отримав психологічну травму. І тепер нам доводиться працювати, щоб підняти його самооцінку. До слова, наші спільні зйомки в серіалі дуже сприяють цьому", - резюмувала акторка.

Олена Вознесенська (фото: instagram.com/elena_voznesenskaya)