"Я была шокирована": звезда украинского ТВ рассказала, как педагог унизила ее 7-летнего сына

"Вообще съемки в сериалах "Слід" и "К.О.Д." - это уже наша семейная традиция. Только мужа никак не могу уговорить", - с улыбкой говорит Елена.

Елена Вознесенская (фото: instagram.com/elena_voznesenskaya)

По ее словам, перед съемками Танаим всегда очень волнуется, ведь "чувствует ответственность, понимает, что от него ждут результата".

"Накануне съемок я пытаюсь его расслабить, разговариваю с ним, объясняю, что съемочный процесс, как "игра", и надо воспринимать "играя". И когда Танаим это осознает, ему становится легче", - делится Вознесенская.

Елена Вознесенская на шоу "єПитання" (фото: Новый канал)

Дело в том, что у сына актрисы был не очень положительный опыт с театром. Больше года мальчик занимался в театральной студии. А на одном из показательных представлений забыл слова, вместо которых сказал финальную фразу, которую должен был произнести другой персонаж.

Елена говорит, что она как зритель даже не поняла ошибку. Однако уже за кулисами актриса увидела мальчика расстроенным и в слезах.

Елена Вознесенская (фото: instagram.com/elena_voznesenskaya)

"Уже по дороге домой Танаим рассказал нам с мужем. Выяснилось, их руководительница вместо того, чтобы взбодрить и сказать, какой молодец, что выкрутился, воскликнула 7-летнему ребенку: "Ну ты и дурак!" Я была шокирована. И долго не знала, как на это реагировать", - признается женщина.

Именно педагог, как бы это ни странно звучало, полностью отбыла желание у ребенка выступать перед публикой.

"Танаим получил психологическую травму. И теперь нам приходится работать, чтобы поднять его самооценку. Кстати, наши совместные съемки в сериале очень способствуют этому", - резюмировала актриса.

Елена Вознесенская (фото: instagram.com/elena_voznesenskaya)