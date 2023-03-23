UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Я була б мертва": у Запоріжжі в будинок відомої української моделі влучила ракета

Окупанти зруйнували будинок моделі Юлії Ратнер (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Російські окупанти 22 березня обстріляли ракетами багатоповерхівку в Запоріжжі. В одній з квартир будинку колись жила українська модель Юлія Ратнер.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

У будинку дівчина провела дитинство

23-річна Юлія Ратнер розповіла, що могла б загинути в Запоріжжі 22 березня. Квартира, в якій дівчина жила з батьками, розташована в сусідньому під'їзді від місця влучання балістичної ракети.

"Це будинок, в якому я прожила майже 10 років у дитинстві. Якби я й досі жила у рідному місті, я, напевно, була б мертва", - написала Юлія Ратнер.

Окупанти знищили будинок, де знаходилась квартира моделі Юлії Ратнер (скриншот)

Також модель згадала про школу та торговий центр, які було видно з її вікон, а росіянам емоційно побажала горіти в пеклі.

"Тут я прожила більшу частину свого життя. Моя школа - через один будинок. Я ходила до цього торгового центру майже щодня. Я щиро сподіваюся, що пекло існує, і що кожен з вас, г*внюки, буде мучитися вічність, і всі ваші наступні покоління теж", - сказала вона.

Окупанти знищили будинок, де знаходилась квартира моделі Юлії Ратнер (скриншот)

Що відомо про модель

Юлія Ратнер - українська модель, кар'єра якої розпочалась у 15 років.

Влітку 2017 року вона стала обличчям нової колекції Valentino. Також на Тижні моди в Парижі дефілювала для Prada, Fendi, Christian Dior та Celine. У соціальних мережах на неї підписана американська супермодель Белла Хадід.

Модель Юлія Ратнер (instagram.com/dear.ratner)

Раніше ми повідомляли, будинки яких українських зірок зруйнували окупанти.

Також Наталія Мосейчук розповідала, що росіяни зробили з її будинком під Києвом.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЗапоріжжяОбстріл