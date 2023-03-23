"Я була б мертва": у Запоріжжі в будинок відомої української моделі влучила ракета

Російські окупанти 22 березня обстріляли ракетами багатоповерхівку в Запоріжжі. В одній з квартир будинку колись жила українська модель Юлія Ратнер.
Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.
23-річна Юлія Ратнер розповіла, що могла б загинути в Запоріжжі 22 березня. Квартира, в якій дівчина жила з батьками, розташована в сусідньому під'їзді від місця влучання балістичної ракети.
"Це будинок, в якому я прожила майже 10 років у дитинстві. Якби я й досі жила у рідному місті, я, напевно, була б мертва", - написала Юлія Ратнер.
Також модель згадала про школу та торговий центр, які було видно з її вікон, а росіянам емоційно побажала горіти в пеклі.
"Тут я прожила більшу частину свого життя. Моя школа - через один будинок. Я ходила до цього торгового центру майже щодня. Я щиро сподіваюся, що пекло існує, і що кожен з вас, г*внюки, буде мучитися вічність, і всі ваші наступні покоління теж", - сказала вона.
Юлія Ратнер - українська модель, кар'єра якої розпочалась у 15 років.
Влітку 2017 року вона стала обличчям нової колекції Valentino. Також на Тижні моди в Парижі дефілювала для Prada, Fendi, Christian Dior та Celine. У соціальних мережах на неї підписана американська супермодель Белла Хадід.
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