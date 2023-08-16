"Я вам не брат?" У Грузії освистали та вигнали зі сцени американський гурт з росіянином у складі (відео)

Подробиці скандалу

Артисти мають давню традицію: запрошувати фанатів на сцену для гри на барабанах. Фронтмен гурту Брендон Флауерс покликав глядача, але зазначив, що той із Росії. Публіка негативно відреагувала.

Щоб згладити ситуацію, соліст вирішив провести "лекцію" про нібито братерство Росії та Грузії, але це не спрацювало.

"На концерті The Killers на сцену вивели російського барабанщика, якого ми супроводжували нашими вигуками, а соліст зі сцени "виховував" нас про братерство Росії та Грузії" - написала одна з відвідувачок Наталія Данелія на своїй сторінці у Facebook.

Певна частина глядачів почала виходити з залу на знак протесту, а радіостанція "Тбілісі" прибрала пісні артистів з ефіру.

Грузинське телебачення також пише, що після того, як The Killers освистали, вони покинули сцену.

Гурт перепросив перед грузинами

Наступного дня на сторінці рокерів в Instagram з'явилася заява з вибаченнями та поясненням своїх дій.

У нас ніколи не було наміру когось образити! У нас є давня традиція запрошувати людей грати на барабанах, і зі сцени здавалося, що перша реакція натовпу свідчила про те, що вони погоджуються, щоб сьогоднішній глядач вийшов на сцену разом з нами. Ми усвідомлюємо, що коментар, який мав на увазі, що вся аудиторія та шанувальники The Killers є "братами та сестрами", може бути неправильно витлумачений", - йдеться в повідомленні.

Скриншот: instagram.com/thekillers

Разом із тим співаки перепросили саме за нав'язування братерства росіян і грузинів. Але не за те, що запросили на сцену саме його.