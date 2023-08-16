"Я вам не брат?" В Грузии освистали и выгнали со сцены американскую группу с россиянином в составе (видео)

Во время концерта на Черноморской арене в Батуми американская рок-группа The Killers пригласила на сцену россиянина. Чтобы оправдать себя, солист стал рассказывать о братстве России и Грузии, но в ответ получил возмущение зрителей.
Об этом пишет грузинский телеканал Mtavari TV.
У артистов есть давняя традиция: приглашать фанатов на сцену для игры на барабанах. Фронтмен группы Брендон Флауэрс позвал зрителя, но упомянул, что тот из России. Публика негативно отреагировала.
Чтобы сгладить ситуацию, солист решил провести "лекцию" о якобы братстве России и Грузии, но это не сработало.
"На концерте The Killers на сцену вывели российского барабанщика, которого мы сопровождали нашими криками, а солист со сцены "воспитывал" нас о братстве России и Грузии" - написала одна из посетительниц Наталья Данелия на своей странице в Facebook.
Определенная часть зрителей начала выходить из зала в знак протеста, а радиостанция "Тбилиси" убрала песни артистов из эфира.
Грузинское телевидение также пишет, что после того, как The Killers освистали, они покинули сцену.
На следующий день на странице рокеров в Instagram появилось заявление с извинениями и объяснением своих действий.
"У нас никогда не было намерения кого-нибудь обидеть! У нас есть давняя традиция приглашать людей играть на барабанах, и со сцены казалось, что первая реакция толпы свидетельствовала о том, что они согласны, чтобы сегодняшний зритель вышел на сцену вместе с нами. Мы отдаем себе отчет, что комментарий, который имел в виду, что вся аудитория и поклонники The Killers являются "братьями и сестрами", может быть неправильно истолкован", - говорится в сообщении.
Скриншот: instagram.com/thekillers
Вместе с тем певцы извинились именно за навязывание братства россиян и грузин. Но не за то, что пригласили на сцену именно его.
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