"Я вам не брат?" В Грузии освистали и выгнали со сцены американскую группу с россиянином в составе (видео)

Подробности скандала

У артистов есть давняя традиция: приглашать фанатов на сцену для игры на барабанах. Фронтмен группы Брендон Флауэрс позвал зрителя, но упомянул, что тот из России. Публика негативно отреагировала.

Чтобы сгладить ситуацию, солист решил провести "лекцию" о якобы братстве России и Грузии, но это не сработало.

"На концерте The Killers на сцену вывели российского барабанщика, которого мы сопровождали нашими криками, а солист со сцены "воспитывал" нас о братстве России и Грузии" - написала одна из посетительниц Наталья Данелия на своей странице в Facebook.

Определенная часть зрителей начала выходить из зала в знак протеста, а радиостанция "Тбилиси" убрала песни артистов из эфира.

Грузинское телевидение также пишет, что после того, как The Killers освистали, они покинули сцену.

Группа извинилась перед грузинами

На следующий день на странице рокеров в Instagram появилось заявление с извинениями и объяснением своих действий.

"У нас никогда не было намерения кого-нибудь обидеть! У нас есть давняя традиция приглашать людей играть на барабанах, и со сцены казалось, что первая реакция толпы свидетельствовала о том, что они согласны, чтобы сегодняшний зритель вышел на сцену вместе с нами. Мы отдаем себе отчет, что комментарий, который имел в виду, что вся аудитория и поклонники The Killers являются "братьями и сестрами", может быть неправильно истолкован", - говорится в сообщении.

Скриншот: instagram.com/thekillers

Вместе с тем певцы извинились именно за навязывание братства россиян и грузин. Но не за то, что пригласили на сцену именно его.