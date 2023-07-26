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Зрадниця Ані Лорак після скандалу все одно виступила у Туреччині, але таємно: деталі

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Туреччина, Середа 26 липня 2023 16:28
Зрадниця Ані Лорак після скандалу все одно виступила у Туреччині, але таємно: деталі Ані Лорак все одно дала концерт у Туреччині (фото: instagram.com/anilorak)
Автор: Анна Шиканова

Співачка Ані Лорак, яка вже багато років живе та виступає в Росії, дала концерт у Туреччині, попри скандал та скасування заходів. Її виступ у готелі Nirvana скасували, але вона змогла дати концерт у Белеку.

Фото з концерту зрадниця України розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Що відомо про концерт у Туреччині

Попри скандал і скасування виступу Лорак в Анталії, вона змогла дати концерт в іншому місці. На сторі співачка вказує, що знаходиться в Белеку, а виступ пройшов у Port Nature Luxury Resort Hotel.

Вона опублікувала кілька фото та відео зі сцени, а також із гримерки та після концерту, де вона роздає автографи.

На сцену Лорак вийшла в синій блискучий міні-сукні та на високих підборах. Судячи з відео, на концерті було не так багато людей. Однак там була донька артистки Софія.

Зрадниця Ані Лорак після скандалу все одно виступила у Туреччині, але таємно: деталіЗрадниця Ані Лорак після скандалу все одно виступила у Туреччині, але таємно: деталіЗрадниця Ані Лорак після скандалу все одно виступила у Туреччині, але таємно: деталі

Скріншоти

Варто зазначити, що цей готель не гидує артистами й найближчим часом там виступить ще Елка, Діма Білан, Агутін. А Лорак там знову виступатиме зовсім скоро – у вересні.

Зрадниця Ані Лорак після скандалу все одно виступила у Туреччині, але таємно: деталі

Скріншот

А у The Cosmos Theatre, де концерт Лорак скасували, виступатиме Філіп Кіркоров. Раніше там також відбувся концерт Діми Білана.

З концертами у Лорак все гірше

З початку повномасштабного вторгнення РФ Ані Лорак жодного разу не висловилася про свою рідну країну та країну, яка напала на її будинок. Вона також продовжує працювати та жити в Росії.

Але в Росії її теж стали недолюблювати і її концерти масово почали скасовувати. А після хвилі хейту в соціальних мережах та флешмобу з "подякою за допомогу ЗСУ" Лорак у Росії стало зовсім несолодко.

Не дуже виходить у неї виступати й в інших країнах. До Європи її просто перестали запрошувати, залишається лише Туреччина.

Останнім часом Ані поводиться дивно - вона записує неоднозначні відео в купальнику, як її колега зі США Брітні Спірс. Можливо, тому провиною її новий коханий, якого вона показує на фото та у відео.

Це іспанський інструктор з йоги Ісаак Віджрак.

Раніше ми розповідали деталі про скандальне скасування концерту Ані Лорак у Туреччині.

А також ми розповідали про те, що спливла правда про громадянство та банкрутство Лорак.

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Ані Лорак концерти