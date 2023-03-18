"Я боюся за тебе": Полякова розповіла про життя мами "заручниці" в Росії

Українська зірка Оля Полякова розповіла про те, як її мама опинилася у "заручниках" в Росії, і як їй вдалося виїхати з ворожої країни.
Про це та багато чого іншого співачка повідала в інтерв'ю для Раміни Есхакзай на YouTube.
За словами Полякової, родина якої родом з Вінниці, її мама після розлучення з батьком (він страждав на алкоголізм) завела стосунки з новим чоловіком, який деякий час був послом РФ в Уругваї.
Таким чином мама артистки жила в РФ навіть після 2014-го, і в неї там було майно. Кілька років тому вітчим Полякової помер, але мама так і залишилася в Росії, завівши там нові стосунки. Лише у травні минулого року жінці вдалося виїхати.
Оля каже, що дуже боялася за маму, адже зірка вела активну діяльність, в якій розповідала правду про війну.
"Мені було дуже страшно за неї. Але я все одно продовжувала це робити (вести діяльність в соцмережах. - Ред.). І я їй казала: "Ти в мене там як заручник. Я боюся за тебе. Тому що незрозуміло, як вони захочуть закрити мені рота", - розповіла Оля.
Мама приїхала до Полякової у Францію, де в той час саме перебувала співачка. А дім в Росії довелося продати за 15% від його вартості.
Раніше ми писали, що Оля Полякова розчулила фото зі скаліченими воїнами.
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