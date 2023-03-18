RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Я боюсь за тебя": Полякова рассказала о жизни мамы "заложницы" в России

Оля Полякова во время интервью Рамине Эсхакзай (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Украинская звезда Оля Полякова рассказала о том, как ее мама оказалась в "заложниках" в России и как ей удалось уехать из вражеской страны.

Об этом и многом другом певица рассказала в интервью для Рамины Эсхакзай на YouTube.

Мама была в отношениях с послом РФ в Уругвае

По словам Поляковой, семья которой родом из Винницы, ее мама после развода с отцом (он страдал алкоголизмом) завела отношения с новым мужчиной, который некоторое время был послом РФ в Уругвае.

Таким образом, мама артистки жила в РФ даже после 2014-го, и у нее там было имущество. Несколько лет назад отчим Поляковой умер, но мама так и осталась в России, заведя там новые отношения. Только в мае прошлого года женщине удалось уехать.

Мама оказалась в "заложниках"

Оля говорит, что боялась за маму, ведь звезда вела активную деятельность, в которой рассказывала правду о войне.

"Мне было очень страшно за нее. Но я все равно продолжала это делать (вести деятельность в соцсетях. - Ред.). И я ей говорила: "Ты у меня там как заложник. Я боюсь тебя. Потому что непонятно, как они захотят закрыть мне рот", - рассказала Оля.

Мама приехала к Поляковой во Францию, где в то время как раз находилась певица. А дом в России пришлось продать за 15% его стоимости.

Ранее мы писали, что Оля Полякова растрогала фото с искалеченными воинами.

Также читайте, что Полякова ответила на слухи о разводе с мужем.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Оля Полякова