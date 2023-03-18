"Я боюсь за тебя": Полякова рассказала о жизни мамы "заложницы" в России

Украинская звезда Оля Полякова рассказала о том, как ее мама оказалась в "заложниках" в России и как ей удалось уехать из вражеской страны.
Об этом и многом другом певица рассказала в интервью для Рамины Эсхакзай на YouTube.
По словам Поляковой, семья которой родом из Винницы, ее мама после развода с отцом (он страдал алкоголизмом) завела отношения с новым мужчиной, который некоторое время был послом РФ в Уругвае.
Таким образом, мама артистки жила в РФ даже после 2014-го, и у нее там было имущество. Несколько лет назад отчим Поляковой умер, но мама так и осталась в России, заведя там новые отношения. Только в мае прошлого года женщине удалось уехать.
Оля говорит, что боялась за маму, ведь звезда вела активную деятельность, в которой рассказывала правду о войне.
"Мне было очень страшно за нее. Но я все равно продолжала это делать (вести деятельность в соцсетях. - Ред.). И я ей говорила: "Ты у меня там как заложник. Я боюсь тебя. Потому что непонятно, как они захотят закрыть мне рот", - рассказала Оля.
Мама приехала к Поляковой во Францию, где в то время как раз находилась певица. А дом в России пришлось продать за 15% его стоимости.
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