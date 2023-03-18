"Я боюсь за тебя": Полякова рассказала о жизни мамы "заложницы" в России

Мама была в отношениях с послом РФ в Уругвае

По словам Поляковой, семья которой родом из Винницы, ее мама после развода с отцом (он страдал алкоголизмом) завела отношения с новым мужчиной, который некоторое время был послом РФ в Уругвае.

Таким образом, мама артистки жила в РФ даже после 2014-го, и у нее там было имущество. Несколько лет назад отчим Поляковой умер, но мама так и осталась в России, заведя там новые отношения. Только в мае прошлого года женщине удалось уехать.

Мама оказалась в "заложниках"

Оля говорит, что боялась за маму, ведь звезда вела активную деятельность, в которой рассказывала правду о войне.

"Мне было очень страшно за нее. Но я все равно продолжала это делать (вести деятельность в соцсетях. - Ред.). И я ей говорила: "Ты у меня там как заложник. Я боюсь тебя. Потому что непонятно, как они захотят закрыть мне рот", - рассказала Оля.

Мама приехала к Поляковой во Францию, где в то время как раз находилась певица. А дом в России пришлось продать за 15% его стоимости.