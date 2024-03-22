Xiaomi представила доступний смартфон, який може похвалитися незвичайним дизайном

Характеристики смартфона

Розробники впровадили в новий смартфон екран з діагоналлю 6,55 дюйма та технологією AMOLED CSOT C8, який має "мікровигнуті" краї. Цей дисплей підтримує роздільну здатність 2750 × 1236 пікселів (1,5K), забезпечує частоту оновлення 120 Гц, має співвідношення сторін 20:9 та досягає пікової яскравості 3000 кд/м².

Частота дискретизації торкання становить 240 Гц, а регулювання яскравості здійснюється з частотою 2160 Гц. Крім того, дисплей оснащений технологіями Dolby Vision та HDR10+ та захищений склом Corning Gorilla Glass Victus 2 від механічних пошкоджень.

Xiaomi CIVI 4 Pro (фото: Gizmochina)

Екран оточують тонкі рамки: 1,6 мм зверху, 2,02 мм знизу та 1,45 мм з боків. На верхній частині дисплея є виріз для подвійної передньої камери. Вона включає 32-мегапіксельний сенсор з оптикою кутом огляду 78 градусів і діафрагмою f/2.0, а також 32-мегапіксельний датчик з кутом огляду 100 градусів і діафрагмою f/2.4, підтримуючи зйомку відео 4K на 30 кадрів.

Частота оновлення екрану смартфона 120 Гц (фото: Gizmochina)

Основна камера розміщена у масивному круглому модулі на задній стороні корпусу. Вона включає об'єктив Leica Summilux (f/1.63) з оптичною стабілізацією, датчик Light Fusion 800 (OAX8000) з роздільною здатністю 50 Мп та форматом 1/1,55 дюйма (f/1.98), а також 12-мегапіксельний ширококутний модуль з діафрагм 2.2 та кутом огляду 120 градусів.

З основною камерою можна знімати відео роздільною здатністю 4K до 60 кадрів за секунду, 1080p - до 960 кадрів за секунду, 720p - до 1920 кадрів за секунду.

Камера має 12-мегапіксельний ширококутний модуль (фото: Gizmochina)

Продуктивність забезпечується мікропроцесором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 з техпроцесом 4 нм і графічним прискорювачем Adreno 750. Для охолодження передбачена камера випаровування площею 4 184 мм². Варіанти пам'яті включають 12 або 16 ГБ оперативної пам'яті та 256 або 512 ГБ накопичувача.

Зв'язок здійснюється через модулі Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 та Bluetooth 5.4, а також NFC. Сканер відбитків пальців інтегрований у екран. Акумулятор ємністю 4700 мА/год підтримує швидку провідну зарядку потужністю 67 Вт через порт USB Type-C 2.0.

Роздільна здатність камери має 50 Мп (фото: Gizmochina)

Ціна пристрою

Civi 4 Pro доступний у чотирьох колірних варіантах та цінових категоріях: модель з 12 ГБ ОЗУ та 256 ГБ коштує близько 415 доларів (16 180 гривень), версія з 12 ГБ ОЗУ та 512 ГБ - 460 доларів (17 930 гривень), а з 16 ГБ ОЗУ та 512 ГБ - 500 доларів (19 500 гривень).

Старша модель також доступна в обмеженій серії із задньою панеллю зі шкіри в тих же кольорах за тією самою ціною, що й стандартна версія.