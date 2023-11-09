Названі ТОП-5 електромобілів з найбільшим пробігом на українському ринку

Електромобілі наших днів за малим винятком вже нічим не відрізняються від звичайних машин: швидкі, комфортабельні, місткі. Але виняток той дуже суттєвий – обмежений запас ходу та тривалий час зарядження батареї. Між тим, вже створені електричні авто з запасом ходу не менше, ніж у їхніх бензинових родичів.

Mercedes-Benz EQS, 780 км

від 4 399 675 грн

Схоже, цей поважний електричний седан – найбільш далекобійний серед доступних споживачеві не лише в Україні, а й у світі. Оскільки це фактично електричний S-клас, машина максимально комфортна, і саме спеціально сконструйована електрична платформа дала змогу вивести комфорт на новий рівень. Виробник наголошує на надзвичайному рівні тиші в салоні, на фоні чого просто губляться інші зручності, як то масажні крісла та, наприклад, двері, що відчиняються перед власником самі собою. Доступні в Україні офіційні седани мають індекс 4Matic – тобто у них повний привід; крім того, усі чотири колеса керуються у поворотах для більшої безпеки руху.

BMW iX xDrive50, 570 км

Від 3 281 009 грн

Справжній кросовер BMW з трансмісією 4х4 і розкішним інтер’єром, та ще й цілком електричний. Це BMW і ніхто тут не обмежував штучно динаміку заради продовження пробігу без підзарядки; тому автомобіль дуже швидкий: максималка складає 200 км/год, а першої сотні сягає вже через 4,6 секунди. Є також більш доступна по фінансах версія xDrive40, вона не така далекобійна, але не менш швидка та лише на 1,5 с гірше розганяється. Важлива інформація: виробник порахував, що якщо мати вдома фірмову зарядку BMW Wallbox, поповнити батарею на 100 км пробігу можна за 1 год. 41 хв. Є й інші зарядні рішення, які пропонується замовити просто в автосалоні.

Volvo XC40 Recharge, 418 км

Від 1 901 900 грн

Як не дивно, але це не спеціально спроектований електромобіль, а електрична версія добре відомого кросовера XC40. Корисний простір у салоні та багажнику при цьому практично не постраждав, бо батарею вдало сховали під підлогою кузова. Машина комфортна, насичена опціями, інтер’єр оздоблено добротними матеріалами; відносна на сьогодні рідкість – м’яка підвіска, яка добре поглинає вибоїни. В цілому “електричка” зберегла типову для цієї марки солідність і збалансованість характеристик. І тим не менш, головна відмінність між версіями Volvo XC40 з ДВЗ та з електроприводом – незрівнянно краща динаміка машини з маркуванням Recharge.

Hyundai Ioniq 6, 614 км

Від 1 698 600 грн

Попри народний бренд, Ioniq має багато чого від преміального класу, у тому числі і в технічному плані. Наприклад, не в кожного електро-конкурента є така важлива річ, як регулювання рівня рекуперації при гальмуванні, коли водій може змінювати інтенсивність підзаряджання акумулятора при гальмуванні, одночасно уповільнюючи машину, не торкаючись гальмівної педалі. Показовий момент – покупець “Іоніка”, як і покупець машини з ДВЗ, може обирати з кількох варіантів силового агрегата. Так, Ioniq 6 має версії з батареями різної ємності, комплектацію з одним і двома електродвигунами, з моноприводом і з приводом 4х4. При тому найбільш далекобійна версія залишається ще й динамічною – прискорюється до 100 км/год за 7,4 секунди. Ну а двомоторна комплектація – то взагалі болід: 5,1 с до 100 км/год.

MG4 EV, 435 км

Від 991 880 грн

“Четвірка” – найменша модель в електричній лінійці англо-китайського бренду, вона позиціонується виробником як хетчбек С-класу, хоча має деякі ознаки кросовера. Найцікавіше в цій машині (після неабиякого запасу ходу, звісно) те, що вона має задній привід. Тобто нею можна керувати по-спортивному, як це робилося на легендарних класичних родстерах MG. Підвіска повністю незалежна, до 100 км/год машина розганяється вельми енергійно – за 7,7 – 7,9 секунд. Автомобіль має щедрий комплект електронних помічників, також покупець може обрати один з двох двигунів – на 204 або 170 електричних “конячок”. Але будьте уважні: більш потужний силовий агрегат забезпечує гіршу динаміку, але при тому – більший пробіг без підзарядки, бо комплектується більшою батареєю.

Якщо коротко

Пробіг на рівні бензомобіля – це добре, але пам’ятайте про одну особливість електромобіля: на відміну від машини з ДВЗ, йому потрібно облаштувати деякі умови для “заправки” удома. Для повного використання усіх закладених в дорогий електромобіль можливостей вам доведеться встановити вдома зарядну станцію тієї чи іншої потужності. А це часто пов’язано з прокладанням окремої силової лінії, що ще більше піднімає ціну користування машиною з електроприводом. Проте, якщо у вас не буде хоч слабенької зарядної станції, буде достатньо зробити надійну розетку на 220 В з проводкою великого перетину і можливо, такої ж якості дріт-переноску.



