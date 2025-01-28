Windows знову під загрозою. Оновлення від Microsoft порушило роботу 4 ключових функцій

Проблеми з Bluetooth

Після встановлення оновлення Windows 11 24H2 KB5050009 багато користувачів зіткнулися з проблемами в роботі Bluetooth-пристроїв. Навушники, підключені через Bluetooth, як і раніше з'єднувалися з пристроєм, але звук був відсутній. Також виникали проблеми з відтворенням відео на YouTube, яке або не завантажувалося, або супроводжувалося помилкою звукового відтворення.

Після спроб усунення проблеми, включно з видаленням і повторним підключенням навушників, а також скиданням налаштувань Bluetooth, ситуація не змінювалася. Виявилося, що причина криється в тому, як Windows 11 KB5050009 обробляє Bluetooth-пристрої та звук.

Проблему вдалося вирішити тільки видаленням самого оновлення через "Налаштування", "Оновлення Windows", "Історія оновлень". Примітно, що інші користувачі також повідомляють про схожі проблеми. Це торкнулося не тільки користувачів Bluetooth-навушників, а й тих, хто не використовує ці пристрої.

Як видалити оновлення Windows 11 KB5050009 (фото: WindowsLatest)

Проблема з веб-камерою

У деяких пристроїв також перестали коректно працювати вбудовані камери. Один із користувачів повідомив, що вбудована камера його ноутбука HP Spectre не працювала навіть після видалення патча.

Помилка "Камера не виявлена" зберігається доти, доки ви не перевстановите Windows 11.

Як зазначають користувачі на платформі Feedback Hub, монітори Dell з 4K-роздільною здатністю і вбудованими веб-камерами, включно з моделями P342424WEB і P2424HEB, почали видавати помилки "Пристрій не може запуститися". Подібні скарги надходять і від власників веб-камер Insta360 Link, які Windows частково розпізнає як USB-аудіопристрої.

Помилка "Камера не виявлена" (фото: WindowsLatest)

Проблеми з USB DAC та аудіопристроями

Ще одна серйозна проблема торкнулася користувачів навушників і аудіопристроїв, підключених через USB DAC.

"Навушники, підключені через зовнішній USB DAC, раптово перестали працювати. Підтверджено, що DAC справно функціонує з іншим ноутбуком. Видалення оновлення KB5050021 вирішило проблему", - поділився один із користувачів. Однак він також зазначив, що після перезавантаження система автоматично повторно встановила оновлення, змушуючи його заново усувати неполадки.

Користувачі висловлюють невдоволення необхідністю відключати автоматичні оновлення Windows, що створює додаткові незручності.

Інші проблеми в оновленні

Однією з найбільш дратівливих проблем стало зависання комбінації клавіш Alt+Tab під час перемикання з ігор. У деяких випадках це викликає повне завмирання інтерфейсу Windows, навіть якщо гра продовжує працювати.

При цьому комбінації Ctrl+Alt+Del і Диспетчер задач виявляються марними, не даючи змоги перезапустити завислі процеси. Такі популярні ігри, як Fortnite і Assassin's Creed, а також старі проекти, також схильні до цих збоїв. Навіть більше, Explorer.exe або весь робочий стіл можуть переставати відповідати.

Проблеми спостерігаються і на стадії встановлення оновлення KB5050009. Деякі користувачі стикаються з нескінченними запитами на перезавантаження системи, тоді як інші отримують помилку з кодом 0x80070005.

Ще однією серйозною несправністю стала некоректна поведінка функції Smart App Control. Після встановлення оновлення вона почала помилково блокувати безліч додатків, включно з компонентами Windows Subsystem for Linux (WSL).

Як і у випадку з іншими проблемами, тимчасовим рішенням залишається тільки видалення оновлення KB5050009, що спричиняє незручності та порушує питання про його якість.