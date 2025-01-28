Windows снова под угрозой. Обновление от Microsoft нарушило работу 4 ключевых функций

Проблемы с Bluetooth

После установки обновления Windows 11 24H2 KB5050009 многие пользователи столкнулись с проблемами в работе Bluetooth-устройств. Наушники, подключенные через Bluetooth, по-прежнему соединялись с устройством, но звук отсутствовал. Также возникали проблемы с воспроизведением видео на YouTube, которое либо не загружалось, либо сопровождалось ошибкой звукового воспроизведения.

После попыток устранения проблемы, включая удаление и повторное подключение наушников, а также сброс настроек Bluetooth, ситуация не менялась. Оказалось, что причина кроется в том, как Windows 11 KB5050009 обрабатывает Bluetooth-устройства и звук.

Проблему удалось решить только удалением самого обновления через "Настройки", "Обновление Windows", "История обновлений". Примечательно, что другие пользователи также сообщают о схожих проблемах. Это затронуло не только пользователей Bluetooth-наушников, но и тех, кто не использует эти устройства.

Как удалить обновление Windows 11 KB5050009 (фото: WindowsLatest)

Проблема с веб-камерой

У некоторых устройств также перестали корректно работать встроенные камеры. Один из пользователей сообщил, что встроенная камера его ноутбука HP Spectre не работала даже после удаления патча.

Ошибка "Камера не обнаружена" сохраняется до тех пор, пока вы не переустановите Windows 11.

Как отмечают пользователи на платформе Feedback Hub, мониторы Dell с 4K-разрешением и встроенными веб-камерами, включая модели P3424WEB и P2424HEB, начали выдавать ошибки "Устройство не может запуститься". Подобные жалобы поступают и от владельцев веб-камер Insta360 Link, которые Windows частично распознает как USB-аудиоустройства.

Ошибка "Камера не обнаружена" (фото: WindowsLatest)

Проблемы с USB DAC и аудиоустройствами

Еще одна серьезная проблема коснулась пользователей наушников и аудиоустройств, подключенных через USB DAC.

"Наушники, подключенные через внешний USB DAC, внезапно перестали работать. Подтверждено, что DAC исправно функционирует с другим ноутбуком. Удаление обновления KB5050021 решило проблему", - поделился один из пользователей. Однако он также отметил, что после перезагрузки система автоматически повторно установила обновление, вынуждая его заново устранять неполадки.

Пользователи выражают недовольство необходимостью отключать автоматические обновления Windows, что создает дополнительные неудобства.

Другие проблемы в обновлении

Одной из наиболее раздражающих проблем стало зависание комбинации клавиш Alt+Tab при переключении с игр. В некоторых случаях это вызывает полный замер интерфейса Windows, даже если игра продолжает работать.

При этом комбинации Ctrl+Alt+Del и Диспетчер задач оказываются бесполезными, не позволяя перезапустить зависшие процессы. Такие популярные игры, как Fortnite и Assassin’s Creed, а также старые проекты, также подвержены этим сбоям. Более того, Explorer.exe или весь рабочий стол могут переставать отвечать.

Проблемы наблюдаются и на стадии установки обновления KB5050009. Некоторые пользователи сталкиваются с бесконечными запросами на перезагрузку системы, в то время как другие получают ошибку с кодом 0x80070005.

Еще одной серьезной неисправностью стало некорректное поведение функции Smart App Control. После установки обновления она начала ошибочно блокировать множество приложений, включая компоненты Windows Subsystem for Linux (WSL).

Как и в случае с другими проблемами, временным решением остается только удаление обновления KB5050009, что вызывает неудобства и поднимает вопросы о его качестве.