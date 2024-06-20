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У Windows виявили проблему, яка дозволяє зламати ваш комп'ютер через мережу: що відомо

Вразливість може дозволити хакерам отримати доступ до комп'ютера в загальнодоступних мережах Wi-Fi (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Якщо ви відкладали чергове оновлення Windows, зараз саме час його встановити. Минулого тижня Microsoft усунула досить неприємну вразливість у Windows 11 і 10, яка могла піддати ваш ПК ризику при підключенні до загальнодоступної мережі Wi-Fi.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.

Вразливість (CVE-2024-30078) могла дозволити хакерам розгорнути шкідливий пакет на пристроях, підключених до тих самих мереж Wi-Fi, у таких місцях як кафе, готелі, торгові центри або навіть робочі місця.

Звідти хакери можуть віддалено виконувати команди та отримувати доступ до системи - все це без будь-якої взаємодії з користувачем або автентифікації.

Microsoft випустила патч у рамках свого щомісячного оновлення безпеки 11 червня.

Компанія оцінила вразливість як "важливу", що є другою за ступенем серйозності оцінкою компанії для проблем безпеки. Навіть якщо ви не плануєте брати ноутбук із собою у кафе найближчим часом, вам не слід відкладати встановлення цього патча.

Читайте також, як зробити Windows 10 схожим на Windows 11 без оновлення системи.

А ще ми писали, що Microsoft назвала причини, чому Windows 11 краща за "вмираючу" Windows 10.

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