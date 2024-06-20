У Windows виявили проблему, яка дозволяє зламати ваш комп'ютер через мережу: що відомо

Вразливість (CVE-2024-30078) могла дозволити хакерам розгорнути шкідливий пакет на пристроях, підключених до тих самих мереж Wi-Fi, у таких місцях як кафе, готелі, торгові центри або навіть робочі місця.

Звідти хакери можуть віддалено виконувати команди та отримувати доступ до системи - все це без будь-якої взаємодії з користувачем або автентифікації.

Microsoft випустила патч у рамках свого щомісячного оновлення безпеки 11 червня.

Компанія оцінила вразливість як "важливу", що є другою за ступенем серйозності оцінкою компанії для проблем безпеки. Навіть якщо ви не плануєте брати ноутбук із собою у кафе найближчим часом, вам не слід відкладати встановлення цього патча.