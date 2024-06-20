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В Windows обнаружили проблему, которая позволяет взломать ваш компьютер через сеть: что известно

Уязвимость может позволить хакерам получить доступ к вашему компьютеру в общедоступных сетях Wi-Fi (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Если вы откладывали очередное обновление Windows, сейчас самое время его установить. На прошлой неделе Microsoft устранила довольно неприятную уязвимость в Windows 11 и 10, которая могла подвергнуть ваш ПК риску при подключении к общедоступной сети Wi-Fi.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.

Уязвимость (CVE-2024-30078) могла позволить хакерам развернуть вредоносный пакет на устройствах, подключенных к тем же сетям Wi-Fi, в таких местах, как кафе, гостиницы, торговые центры или даже рабочие места.

Оттуда хакеры могут удаленно выполнять команды и получать доступ к системе - все это без какого-либо взаимодействия с пользователем или аутентификации.

Microsoft выпустила патч в рамках своего ежемесячного обновления безопасности 11 июня.

Компания оценила уязвимость как "важную", что является второй по степени серьезности оценкой компании для проблем безопасности. Даже если вы не планируете брать ноутбук с собой в кафе в ближайшее время, вам не следует откладывать установку этого патча.

Читайте также, как сделать Windows 10 похожей на Windows 11 без обновления системы.

А еще мы писали, что Microsoft назвала причины, почему Windows 11 лучше "умирающей" Windows 10.

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