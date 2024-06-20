В Windows обнаружили проблему, которая позволяет взломать ваш компьютер через сеть: что известно

Уязвимость (CVE-2024-30078) могла позволить хакерам развернуть вредоносный пакет на устройствах, подключенных к тем же сетям Wi-Fi, в таких местах, как кафе, гостиницы, торговые центры или даже рабочие места.

Оттуда хакеры могут удаленно выполнять команды и получать доступ к системе - все это без какого-либо взаимодействия с пользователем или аутентификации.

Microsoft выпустила патч в рамках своего ежемесячного обновления безопасности 11 июня.

Компания оценила уязвимость как "важную", что является второй по степени серьезности оценкой компании для проблем безопасности. Даже если вы не планируете брать ноутбук с собой в кафе в ближайшее время, вам не следует откладывать установку этого патча.