В Windows добавили программу, которая легко сможет заменить Chrome: подробности

После многолетней доступности на macOS и iOS, необычный браузер Arc наконец добрался до Windows. Также как и Chrome, он основан на Chromium и совместим со всеми расширениями.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge .

Что известно о браузере Arc

Arc разработан с учетом того, чтобы помочь пользователям упорядочить свой бардак в браузере и сконцентрироваться на конкретном веб-сайте. Все стандартные элементы браузера скрыты в боковой панели вместо того, чтобы быть разбросанными по экрану.

В этой панели собраны пространства, плееры для аудио и видеофайлов, вертикальные вкладки, закладки, панель команд, полезные инструменты и закрепленные сайты, которые автоматически превращаются в приложения.

Вы сможете навести порядок в Интернете (фото: The Browser Company)

В версии для macOS пользователи также могут настраивать внешний вид веб-страниц, меняя цветовую палитру, или экспериментировать с функциями искусственного интеллекта. В версии для Windows эти функции пока недоступны, однако уже есть возможность использовать разделенный экран и режим "картинка в картинке".

Режим "картинка в картинке" ( фото: The Browser Company)

Что еще появится в ближайшее время

Разработчики обещают регулярно выпускать обновления, чтобы как можно скорее достичь полного соответствия. Они также планируют отказаться от некоторых малопопулярных функций. Например, недавно была удалена утилита для заметок, так как пользователи предпочитают использовать интеграцию с популярными приложениями, такими как Notion.

Arc уже доступен для загрузки на компьютерах с Windows 11, а скоро будет выпущена версия для Windows 10. Также в разработке приложение Arc Search для Android. Пользователи уже могут синхронизировать версию для iOS с программой для Windows.