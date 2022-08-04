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В школьные укрытия проведут Wi-Fi: что известно

Фото: Как подать заявку на подключение интернета в учебном заведении (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Украине запустили проект по оснащению укрытий в учебных заведениях скоростным интернетом. Роутеры и другую технику от телеком-компаний бесплатно установят в детских садах, школах, профтехучилищах и университетах.

Как подать заявку на бесплатное подключение учебного заведения или на участие в этом проекте от технической компании и интернет-провайдеров, рассказали в Министерстве цифровой трансформации.

Представители заведений образования могут подать заявку на Wi-Fi в укрытиях через онлайн-форму - по этой ссылке.

Потом будет создан дашборд, где в реальном времени можно будет отследить, сколько получено заявлений и откуда.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, один из приоритетов Минцифры - бесперебойная связь и интернет по всей Украине. Для работы, общения и самое главное - для обучения.

Фото: Министр цифровой трансформации Михаил Федоров

Сейчас уже 30% школ в Украине имеют укрытия и с 1 сентября они готовы открыть двери для учеников.

"Мы продолжаем покрывать Украину качественным интернетом. Но теперь это делаем не только на земле, а еще и под землей. Это новый вызов не только для телеком-фронта, но и для образовательного процесса. Потому что дети сверх уязвимы в военное время. Наша миссия - максимально помочь им чувствовать нормальную жизнь и продолжать делать привычные вещи", - сказал Михаил Федоров на пресс-конференции.

Он добавил, что уже есть 2500 роутеров и 1000 модемов от социально ответственных компаний - они поедут в учебные заведения.

Фото: Пресс-служба Минцифры

Чтобы обеспечить укрытия всех школ, лицеев и гимназий скоростным интернетом до начала учебного года, будут привлечены технические компании и украинские провайдеры.

Провайдеры и социально ответственные компании могут присоединиться к этому проекту. Для этого нужно заполнить заявление через специальную форму.

"Укрытия в заведениях образования - основное требование для возможности очного образования в условиях войны. Чтобы снизить уровень стресса в укрытии во время воздушной тревоги, мы должны обеспечить там соответствующие условия. Наличие интернета является одной из них", - подчеркнул генеральный директор директората цифровой трансформации МОН Дмитрий Завгородний.

Фото: Пресс-служба Минцифры

Ранее мы рассказывали о том, какие есть требования к школам для возобновления очного образования.

А еще мы писали о том, что для учителей разработали алгоритм действий во время воздушной тревоги.

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