У WhatsApp з'явилася нова функція

Інновацію виявили у бета-версії WhatsApp для Android з номером 2.23.24.26. Тепер над кнопкою створення нового чату в розділі "Чати" з'явився ярлик, який запускає розмови зі штучним інтелектом (ШІ).

Важливо відзначити, що доступ до чатів зі ШІ поки що надано обмеженій кількості користувачів, що робить перевірку роботи чат-бота недоступною на даний момент.

Очевидно, нова кнопка стане доступною для користувачів стабільних версій WhatsApp тільки після запуску чат-ботів зі штучним інтелектом.

Ярлик для відкриття чатів зі ШІ (фото: WABetaInfo)

Функції, засновані на роботі штучного інтелекту, були анонсовані у WhatsApp наприкінці вересня. Розробники обіцяли в майбутньому запровадити наступні три: створення індивідуальних стікерів, генерацію зображень за текстовим описом та ШІ-чати.

У чатах зі штучним інтелектом користувачі зможуть ставити питання з різних тем і брати участь у дебатах з унікальними персонажами, які висловлюють свої думки.